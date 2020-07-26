Sergen Yalçın: "Biz kaleyi Türk oyuncu ile kurtarmayı düşünüyoruz" - Son Dakika

Sergen Yalçın: "Biz kaleyi Türk oyuncu ile kurtarmayı düşünüyoruz"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in son haftasında Gençlerbirliği'ni 3-0 yendikleri maçın ardından, "Biz kaleyi Türk oyuncu ile kurtarmayı düşünüyoruz.

Sergen Yalçın:

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in son haftasında Gençlerbirliği'ni 3-0 yendikleri maçın ardından, "Biz kaleyi Türk oyuncu ile kurtarmayı düşünüyoruz. Ersin iyi performans sergiliyor, kendisine güveniyoruz. Yanına da bir tane tecrübeli Türk alıp orayı kapatıp 8 yabancıyı içeride kullanmak istiyoruz" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sergen Yalçın, "Beşiktaş için üçüncülük bir başarı değildir hiçbir şekilde. Ama mevcut pozisyonumuzda her halde olabileceğimiz en iyi pozisyon bu. En azından camiamızı taraftarımızı bir nebze mutlu edebildiysek ne mutlu bize diyebilirim bu sene için. Oyuna gelince iyi bir oyun oldu. İyi mücadele etti takım. Birçok eksik olmasına rağmen oyuncularımız ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Oyunun ikinci yarısında ayakta kalan taraf bizdik. Son yarım saatte tamamen fizik gücümüz ön plana çıktı ve kolay bir müsabaka oldu oyunun ikinci yarısı. O yüzden mutluyuz. Dolayısıyla seviniyoruz" şeklinde konuştu.

"Kaleyi Türk yapacağız, Ersin'in yanına tecrübeli bir Türk kaleci transfer edeceğiz"

Yeni sezon için kadroya takviye olarak 8-10 oyuncu istemesinin sorulması üzerine Sergen Yalçın, "Gökhan'ın ve Caner'in durumu belli değil. Eğer başkanımızın dediği gibi bizim bütçelerimize uygun olursa kalabilirler, bir sorun yok. Camiamız da onları seviyor, onlar da futbola burada devam etmek istiyorlarsa kalabilirler. Neticede planlıyoruz bir şeyler. Öncelikle Türkiye'den 4-5 tecrübeli oyuncu düşünüyoruz. Bunların içinde yabancı oyuncular da var. Avrupa'dan 4-5 tane yabancı oyuncu. Zaten kadromuz eksik yani ben 8-10 oyuncu derken hayali bir şey demedim. 8-10 dediğim minimum sayı zaten. Gidiş gelişe göre bu sayılar değişebilir. O yüzden şu anda çok net yorum yapmıyorum. Ama net söyleyeceğim bir şey; kaleyi Türk yapacağız, Ersin'in yanına tecrübeli bir Türk kaleci transfer edeceğiz. En azından kaleyi Türk yapabilirsek, biliyorsunuz federasyonun yeni çıkardığı o şahane kurallarda 8 yabancı oynayabiliyor. 3 tane Türk lazım. Biz kaleyi Türk oyuncu ile kurtarmayı düşünüyoruz. Ersin iyi performans sergiliyor, kendisine güveniyoruz. Yanına da bir tane tecrübeli Türk alıp orayı kapatıp 8 yabancıyı içeride kullanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ekonomik durumumuz iç açıcı değil"

Yeni sezonda yapılacak kadro yapılanmasında birinci önceliklerinin ekonomi olduğunu belirten Sergen Yalçın, "Kontratlar çok yüksek. Mesela Burak çok önemli bir oyuncu, Türkiye'nin en önemli oyuncularından biri. Büyük takımlarda oynamış, kariyerli, karakterli sevdiğimiz de bir oyuncu. Onun üzerinden gideyim. Ama 36 yaşında 2.7 milyon Euro'luk kontratı var. Aslında Burak ayrılarak camiamıza da maddi açıdan yardımcı oldu. Onun yerine kimi bulacağız, nasıl bulacağız? Bulacağız birilerini illa ki. Ama ekonomisi bize uygun olacak. Federasyondan muhtemelen bize 30-35 milyon Euro civarında bir şey çıkacak. Biz şu an mevcut kontratlar ile zaten bunun çok çok üzerindeyiz. Bunu düşürmemiz gerekecek. O yüzden bazı oyuncuların ya kontratlarında indirime gitmesi ya da mecburen bizden ayrılmaları gerekecek. Çünkü ekonomik durumumuz başkanımızın sürekli anlattığı gibi hiç iç açıcı değil. Camiamız çok zor durumda" diye konuştu. - ANKARA

Sergen Yalçın, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 12:28

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sergen Yalçın: 'Biz kaleyi Türk oyuncu ile kurtarmayı düşünüyoruz' - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Emre Belözoğlu'ndan maç sonu duygusal sözler: Annem, futbolu bırakmamı istemiyor Besni'nin el örme halısı Ayasofya'ya hediye edildi Davutoğlu'nun partisi, manidar video ile genel merkez açılışını duyurdu Ligden düşen Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'a transfer olduğunu canlı yayında açıkladı Yeğen dehşeti! İstediği aracı vermeyince amcasını başından vurdu Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi 24 yıllık futbolculuk kariyerine son noktayı koyan Emre Belözoğlu, kaptanlık bandını Ömer Faruk'a verdi Türkiye-Yunanistan gerginliğinin zirveye çıktığı günlerde Mısır ve Fransa, Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat yaptı Yunanistan'ın Ayasofya travması bir türlü geçmiyor! Ankara'ya küstah yanıt Zeynep'in katili, cezayı azaltmak için psikolojik sorunları olduğunu öne sürdü Süper Lig'de küme düşen son 2 takım, Yeni Malatyaspor ve Hes Kablo Kayserispor oldu Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı Kiralık sözleşmesi biten Mario Lemina, Galatasaray'dan ayrıldığını duyurdu Anne, para karşılığı 8 yaşındaki ikiz kızlarına uygulanan cinsel istismara göz yumdu
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı 3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı         
17:21
Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım         
16:47
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor         
16:38
100 yıllık 100 yıllık "Garip Dede" türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı         
16:27
Hakan Çalhanoğlu, ayrılık iddialarını sosyal medyadan yalanladı Hakan Çalhanoğlu, ayrılık iddialarını sosyal medyadan yalanladı         
16:20
Aleyna Tilki, Aleyna Tilki, "Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı         
15:51
1 milyon liralık ödülle aranan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü 1 milyon liralık ödülle aranan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü         
15:30
Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi         
15:12
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi         
15:08
Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı         
15:01
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum         
14:02
Kadınların düdüklü tencere kavgası kamerada! Polis, güçlükle ayırdı Kadınların düdüklü tencere kavgası kamerada! Polis, güçlükle ayırdı         
13:32
Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı         
12:30
Son dakika: CHP Kurultayı'nda konuşan Kılıçdaroğlu: İlk seçimde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız Son dakika: CHP Kurultayı'nda konuşan Kılıçdaroğlu: İlk seçimde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız         
12:24
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında         
12:16
Serdar Ortaç'tan Serdar Ortaç'tan "Eski Serdar'a ne dersiniz?" sorusuna ilginç yanıt: Allah belanı versin derdim         
11:44
Pınar'ın en yakın arkadaşı: Doğum günümü 10 gün öncesinden kutladı, sanki öleceğini hissetti Pınar'ın en yakın arkadaşı: Doğum günümü 10 gün öncesinden kutladı, sanki öleceğini hissetti         
11:27
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Kurultayı'nda! Gazetecilerin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Kurultayı'nda! Gazetecilerin "Ayasofya" sorusuna 2 kelimelik yorum         
11:05
Maske takmayan vatandaştan pes dedirten savunma: Koronavirüse ancak bana bulaşırsa inanırım Maske takmayan vatandaştan pes dedirten savunma: Koronavirüse ancak bana bulaşırsa inanırım         
10:44
Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi         
10:44
İkra Nur'un acısı dinmeden bir kayıp haberi daha! Küçük kızı bulmak için ekipler seferber oldu İkra Nur'un acısı dinmeden bir kayıp haberi daha! Küçük kızı bulmak için ekipler seferber oldu         
10:39
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor         
10:13
Son Dakika: Evde bakım, yaşlı ve engelli aylıkları Kurban Bayramı'ndan önce yatırılacak Son Dakika: Evde bakım, yaşlı ve engelli aylıkları Kurban Bayramı'ndan önce yatırılacak         
09:47
Fenerbahçe Karagümrük'ten Brahim Darri'yi kadrosuna kattı! 3 yıllık sözleşme imzalanacak Fenerbahçe Karagümrük'ten Brahim Darri'yi kadrosuna kattı! 3 yıllık sözleşme imzalanacak         
09:45
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor 1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor         
09:41
Türkiye'nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı Türkiye'nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı         
09:40
Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı         
09:10
Kurban Bayramı öncesi mangal satışlarında yoğun artış yaşanıyor Kurban Bayramı öncesi mangal satışlarında yoğun artış yaşanıyor         
08:55
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz? Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?         
08:07
Tilki zannedip ateş açtı, bahçede fasulye toplayan gelinini öldürdü Tilki zannedip ateş açtı, bahçede fasulye toplayan gelinini öldürdü         
02:02
Ayasofya Camii ile hilalin buluştuğu kareler görenleri mest etti Ayasofya Camii ile hilalin buluştuğu kareler görenleri mest etti         
20:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2020 06:51:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sergen Yalçın: "Biz kaleyi Türk oyuncu ile kurtarmayı düşünüyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei