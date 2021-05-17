Sergen Yalçın: "Bizim açımızdan çok zor bir maç olacak" - Son Dakika

Sergen Yalçın: "Bizim açımızdan çok zor bir maç olacak"

17.05.2021 18:47
Sergen Yalçın:

Sezonu şampiyon olarak noktaladıkları Göztepe maçının ardından Türkiye Kupası Finali için herhangi bir hazırlık yapamadıklarını kaydeden Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Bizim açımızdan çok zor bir maç olacak" diye konuştu.

Sezonu şampiyon olarak noktaladıkları Göztepe maçının ardından Türkiye Kupası Finali için herhangi bir hazırlık yapamadıklarını kaydeden Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Bizim açımızdan çok zor bir maç olacak" diye konuştu.

59. Ziraat Türkiye Kupası Finalinde Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş yarın akşam karşılaşacak. Maçın oynanacağı İzmir Gürsel Aksel Stadyumunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, finali oynayacak iki takımın da aslında kazandığını söyledi. Kendilerinin olduğu gibi Antalyaspor'un da çok zorlu yerlerden gelerek finale adını yazdırdığını söyleyen Yalçın, "Verdiğimiz zorlu mücadeleyi sonuçlandırmak istiyoruz. Yarın oynayacağımız maç sonuçlandırma, emeğin karşılığını alma maçı. İyi ve güzel bir oyunla sonuçlandırırız umarım. Bizim camiamızın kazanacağı kupa ikinci kupa olarak bizi memnun edecektir" dedi.

Göztepe ile oynadıkları lig maçının ardından takımın yorgun olduğunu belirten Yalçın, "Kolay olmayacak. Üç günlük süre ve şampiyonluk kutlamaları, sezonun yorgunluğunu ve çektikleri acıyı bu iki günde dışarı atmaları mümkün değil futbolcuların. Bizim açımızdan çok zor bir maç olacak. Elimizden geldiğinde oyuncularımızı hazırlamaya çalışacağız. İkinci kupayı alıp sezonu arzu ettiğimiz şekilde sonuçlandırmayı umut ediyoruz" diye konuştu.

"BAZI ŞEYLERİ RİSKE ATMAK İSTEMİYORUZ"

Final maçının stratejisini doğru belirlemek zorunda olduklarını kaydeden Yalçın, "Ersun Yanal, müthiş savunma yapan bir takıma sahip. Biz de final maçı oynuyoruz, nasıl oynamamız gerekiyorsa o şekilde oynayacağız. Bazı şeyleri riske atmak istemiyoruz. Sabırlı, akıllı oyun anlayışıyla kupayı almak için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Final maçı için herhangi bir hazırlık yapmadıklarını da açıklayan Sergen Yalçın, "Göztepe maçının ardından ilk antrenmanımızı bu akşam yapacağız. Artık bazı düşüncelerden kurtulmamız lazım. Oyuncularımız oynayacakları maçın değerini biliyor, gereken hazırlığı mental olarak yaptıklarına inanıyorum. Kazanırız, kaybederiz ayrı bir konu ama oyuncularımız ne yapmaları gerekiyorsa onu yapacaktır sahada" diye konuştu.

"TEK DÜŞÜNCEMİZ ÇİFTE KUPAYLA SEZONU KAPATMAK"

Türkiye tarihin en uzun sezonunu geride bıraktıklarını ifade eden Yalçın, "Kolay değil, oyuncuları da anlamak lazım. Kolaylıkla altından kalkılacak bir durum değil. Eksik de olsak, fazla da olsak oyuncularımızla konsantre olduk. Tarihin en zor sezonunda şampiyon olduk. Türkiye Kupası da en az şampiyonluk kadar değerli. Sezon boyunca nasıl devam ettiysek yarın da öyle devam edeceğiz. Revizyon yapacak çok oyuncumuz yok. Bazen biz bile 'Yine mi maç var' dedik kulübede. Oyuncuların durumunu siz düşünün artık" dedi.

Futbolcu olduğu dönemde, 2006 yılında İzmir'de Türkiye Kupasını kazandıklarını hatırlatan Yalçın, "Düşüncemiz tarihin tekerrür etmesi. Kupayı kazanmak istiyoruz. Tek düşüncemiz çifte kupayla sezonu kapatmak" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın, Gürsel Aksel Stadyumu'nun çok güzel olduğunu da söyleyerek, "Hafta sonu oynadığımız maçta stat ve zemin Göztepe Spor Kulübüne yakışır şartlardaydı. Burası milli takım için de harika bir stat" dedi.

HUTCHİNSON: "İSTENİRSE YARINKİ MAÇTA 10 NUMARA MEVKİİNDE OYNARIM"

Uzun bir sezonun ardından yarın Türkiye Kupası Finalini oynayacaklarını söyleyen Beşiktaş Takım Kaptanı Atiba Hutchinson ise, "Yarın yeni bir final var. Bizi bekleyen bu maçı kazanmayı çok istiyoruz. Sezonun son maçına çıkacağız. Kupayı kazanıp bu sezonu harika bir şekilde sonlandırmayı umut ediyoruz. İstenirse yarınki maçta 10 numara mevkiinde oynarım. Hocamızın kararı o yönde olursa elimden geleni yaparım" dedi.

(Ali Gözeten/İHA)

Sergen Yalçın: Bizim açımızdan çok zor bir maç olacak
Sergen Yalçın: Bizim açımızdan çok zor bir maç olacak
Sergen Yalçın: Bizim açımızdan çok zor bir maç olacak
Sergen Yalçın: Bizim açımızdan çok zor bir maç olacak

Türkiye Kupası, Sergen Yalçın, Beşiktaş, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sergen Yalçın: 'Bizim açımızdan çok zor bir maç olacak' - Son Dakika Spor


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