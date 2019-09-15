Son Dakika Haberleri: Sergen Yalçın: "Böyle bir morale ihtiyacımız vardı"
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Sergen Yalçın: "Böyle bir morale ihtiyacımız vardı"

27 dakika önce

Galibiyetin ardından basın toplantısında konuşan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, şunları kaydetti: "Son 2 haftayı mağlubiyetle kapattık ama oyunsal anlamda güçlü bir oyun sergiledik.

Sergen Yalçın:

Galibiyetin ardından basın toplantısında konuşan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, şunları kaydetti:


"Son 2 haftayı mağlubiyetle kapattık ama oyunsal anlamda güçlü bir oyun sergiledik. Bireysel hata ve şanssızlıklar maalesef sahadan mağlup ayrılmamamızı sağladı ve savunma hattında ciddi sorunlar yaşadık son Alanyaspor maçının ilk yarısında özellikle, bunu çevirebileceğimizi düşündük. Özellikle milli takım arasında bireysel toplantılar yaptık oyuncularla oyun anlayışıyla ilgili, oyunla ilgili antrenmanlarda da bunu iyice çalıştık. İyi bir galibiyet oldu. Böyle bir morale ihtiyacımız vardı son iki haftadan sonra, oyuncularıma teşekkür ediyorum gösterdikleri mücadeleden ötürü, bizim için hak ettiğimiz bir galibiyeti aldığımızı düşünüyorum. Oyunsal anlamda da güçlü olmamız ve doğru oyun oynamamız bizi çok mutlu etti. Bu yüzden çok mutluyuz. Bu haftayı galibiyetle kapattık. Önümüzdeki haftalara bakacağız."

Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 08:30 
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