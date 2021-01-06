Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor maçına 4 değişiklik yaparak çıktı - Son Dakika

Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor maçına 4 değişiklik yaparak çıktı

06.01.2021 19:03
Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor maçına 4 değişiklik yaparak çıktı, System.String[]

Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, geçen hafta oynanan Hes Kablo Kayserispor maçına göre kadrosunda 4 değişiklik yaptı.

Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, geçen hafta oynanan Hes Kablo Kayserispor maçına göre kadrosunda 4 değişiklik yaptı.

Kayseri deplasmanında N'Sakala, Güven Yalçın, Bernard Mensah, Atiba Hutchinson'ı oynatan Yalçın, Çaykur Rizespor maçında bu dört oyuncuya görev vermedi.

Teknik direktör Sergen Yalçın, dört futbolcunun yerine savunmanın solunda Rıdvan Yılmaz'ı, orta sahada Oğuzhan Özyakup ve Necip Uysal'ı görevlendirirken forvette Güven Yalçın'ın yerine Vincent Aboubakar'a forma verdi.

Yalçın, tecrübeli oyuncu Atiba Hutchinson'ı ise 21 kişilik kadroya dahil etmedi.

Aboubakar onbirde

Geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden annesinin cenaze törenine katılmak için ülkesi Kamerun'a giden siyah-beyazlı oyuncu Vincent Aboubakar 2 maç sonra kadroya döndü.

Demir Grup Sivasspor ve Hes Kablo Kayserispor karşılaşmalarında forma giyemeyen golcü oyuncu dün ülkesinden dönerek antrenmana katıldı ve Çaykur Rizespor karşılaşmasına onbirde başladı.

Öte yandan siyah-beyazlı taraftarlar Aboubakar'a başsağlığı dileyen bir pankartı Vodafone Park tribünlerine astı.

Oğuzhan Özyakup 8 maç sonra 11'e döndü

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncularından Oğuzhan Özyakup 8 lig maçı sonrasında ilk 11'de forma buldu.

En son ligin 8. haftasında Gaziantep FK ile oynanan karşılaşmada sahaya onbirde çıkan Oğuzhan, deplasmandaki mücadelenin ikinci yarısında yerini Bernard Mensah'a bırakmıştı.

Forma giyemediği 8 maçın birinde tedavisi nedeniyle kadroya alınmayan Oğuzhan, Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü maçlarında oyuna dahil olamamış, 5 maçta ise sonradan oyuna girmişti.

Tecrübeli oyuncu bu süreçte 1 gol atarken, 1 de gol pası vermişti.

Ghezzal yedek başladı

Beşiktaş'ın en fazla gol pası veren oyuncularından Rachid Ghezzal mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

Demir Grup Sivasspor maçında sakatlandığı için Kayserispor karşılaşmasında kadroda olmayan Ghezzal, 1 haftalık aranın ardından kadroya geri döndü.

Mensah ve Vida ceza sınırında

Siyah-beyazlı ekipte Bernard Mensah ile Domagoj Vida, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartı bulunan Mensah ve Vida, Çaykur Rizespor maçında da aynı durumu yaşarsa, 18. haftada Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada cezalı duruma düşecek.

Teknik Direktör, Sergen Yalçın, Beşiktaş, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor maçına 4 değişiklik yaparak çıktı - Son Dakika Spor


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