Sergen Yalçın: "Çok zorlu bir sezon oynanıyor Türkiye'de" - Son Dakika

Sergen Yalçın: "Çok zorlu bir sezon oynanıyor Türkiye'de"

15.02.2021 19:43

- Sergen Yalçın: "Çok zorlu bir sezon oynanıyor Türkiye'de" Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Cenk Tosun camiasına dönüşünü bugün iki golle taçlandırdı" Süper Lig'in 25.

- Sergen Yalçın: "Çok zorlu bir sezon oynanıyor Türkiye'de"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın:

"Cenk Tosun camiasına dönüşünü bugün iki golle taçlandırdı"

ANKARA - Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, "Çok zorlu bir sezon oynanıyor Türkiye'de. Hedefte 3 tane takım var, büyük takımlar, bence güzel ve zevkli bir mücadele" dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Sergen Yalçın, "Rakiplerimizin kazandığı bir haftada biz oynadık son maçı. Tabii ki kazanmak istiyorduk. Ankara deplasmanları her zaman zordur. Bir de hava şartlarına baktığımız zaman ki oyunun ikinci yarısı çok da elverişli hava şartlarında oynanmadı. İkinci yarı zor bir oyun oldu. Kazanmak bugün için çok önemliydi. Çünkü hem kupa hem lig. Çok ağır 2 müsabaka oynayarak geldik buraya. Oyuncularımız doğal olarak biraz yorgunlar. Çok fazla maç oynuyoruz. Ağır maçlar oynuyorlar ve çok mücadele ediyorlar. Doğal olarak bu da her maçta bazı performansların değişmesine sebep oluyor. Dediğim gibi kazanmak çok önemli. Kazandığınız zaman işler yolunda gittiği zaman doğal olarak daha mutlu oluyoruz. İşimize daha çok sarılma ihtiyacı hissediyoruz. Çok zorlu bir sezon oynanıyor Türkiye'de. Hedefte 3 tane takım var, büyük takımlar. Bence güzel ve zevkli bir mücadele. Önümüzdeki haftalarda hepimizi bekliyor. İnşallah aynı şartlarda hepimiz aynı mücadeleyi veririz" şeklinde konuştu.

"Cenk bizim için önemli bir oyuncu"

Sergen Yalçın, Cenk Tosun hakkında sorulan soruyu şu şekilde cevapladı:

"Cenk bizim için önemli bir oyuncu. Premier Lig'den gelen bir oyuncu. Zaten kalitesi belli olan bir oyuncu. Yoksa zaten Premier Lig'e transfer olmazdı. Bugün onun için de iyi bir gün oldu. O da kendi camiasına dönüşünü bugün iki golle taçlandırdı. Önümüzdeki süreçte bize çok yardımcı olacak. Sezon sonunda biliyorsunuz bir şampiyona var. Milli Takım'ın da Cenk'e çok ihtiyacı var. Elimizden geldiğince Cenk'i oraya hazırlamaya çalışacağız."

Sergen Yalçın: Çok zorlu bir sezon oynanıyor Türkiye'de
Sergen Yalçın: Çok zorlu bir sezon oynanıyor Türkiye'de
Sergen Yalçın: Çok zorlu bir sezon oynanıyor Türkiye'de
Sergen Yalçın: Çok zorlu bir sezon oynanıyor Türkiye'de

Sergen Yalçın, Cenk Tosun, Beşiktaş, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sergen Yalçın: 'Çok zorlu bir sezon oynanıyor Türkiye'de' - Son Dakika Spor


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