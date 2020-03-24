Sergen Yalçın corona virüsü test sonuçlarını açıkladı

Corona virüs testinin takımda ve kendisinde negatif çıktığını belirten Yalçın, "Testleri yaptırdık. Bende ve takımda bir sorun yok. Herkes negatif çıktı." ifadelerini kullandı.



Çağdaş Atan'ın Kovid-19 testi negatif çıktı



Beşiktaş Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Çağdaş Atan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını duyurdu.



Çağdaş Atan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Görülen lüzum üzerine yapılan koronavirüs testim negatif çıkmıştır. Bu salgından etkilenen tüm hastalarımıza acil şifalar dilerim. Evde kal Türkiye. Saygılarımla." ifadelerini kullandı.