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Sergen Yalçın'dan Aboubakar'a olay gönderme: Katar'ın sıcak havası adalesine iyi gelmiştir - Son Dakika

Sergen Yalçın'dan Aboubakar'a olay gönderme: Katar'ın sıcak havası adalesine iyi gelmiştir

08.09.2021 21:14
Sergen Yalçın'dan Aboubakar'a olay gönderme: Katar'ın sıcak havası adalesine iyi gelmiştir, System.String[]

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, şampiyonluk virajında son 12 maçta sakatlığını öne sürerek forma giymeyen Vincent Aboubakar'ı kendine has üslubuyla bombaladı. Candaş Tolga Işık'ın programına katılan Yalçın, "Katar'a mı gitti, nereye gitti? Sihirli değnek değmiş demek ki. Oralarda havalar sıcak ya, birden ısınıyor, birbirine bağlanıyor. İyi gelmiştir adalesine" dedi.

Siyah-Beyazlılar'ın başarılı hocası Sergen Yalçın, Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın programında yine dobra dobra açıklamalar yaptı. Yalçın, Suudi ekibi Al-Nassr'a imza atan Aboubakar'a ağır göndermeler yaptı.

İşte Yalçın'ın Aboubakar sözleri:

"Aboubakar sakattı. Şimdi oynuyorsa, sihirli değnek değmiş demek ki. Katar'a mı gitti, nereye gitti? Orada hava sıcak ya, adaleler birden ısınıyor ve birbirine bağlanıyor.

Sergen Yalçın'dan Aboubakar'a olay gönderme: Katar'da havalar sıcak ya, iyi gelmiştir adalesine

"ZORLAMAK İSTEMEDİ DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Zorlasaydı oynayabilirdi diye düşünüyordum, Sivasspor maçında oynadı ve sakatlandı. Belki zorlasa daha ağır olurdu. Süre uzun sürdü, 1-2 maç kaldığında çok da zorlanmak istemedi diye düşündüm."

Sergen Yalçın'dan Aboubakar'a olay gönderme: Katar'ın sıcak havası adalesine iyi gelmiştir

Vincent Aboubakar, Sergen Yalçın, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergen Yalçın'dan Aboubakar'a olay gönderme: Katar'ın sıcak havası adalesine iyi gelmiştir - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Sergen Yalçın'dan Aboubakar'a olay gönderme: Katar'ın sıcak havası adalesine iyi gelmiştir - Son Dakika
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