Sergen Yalçın'dan Aboubakar'a olay gönderme: Katar'ın sıcak havası adalesine iyi gelmiştir

Siyah-Beyazlılar'ın başarılı hocası Sergen Yalçın, Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın programında yine dobra dobra açıklamalar yaptı. Yalçın, Suudi ekibi Al-Nassr'a imza atan Aboubakar'a ağır göndermeler yaptı.

İşte Yalçın'ın Aboubakar sözleri:

"Aboubakar sakattı. Şimdi oynuyorsa, sihirli değnek değmiş demek ki. Katar'a mı gitti, nereye gitti? Orada hava sıcak ya, adaleler birden ısınıyor ve birbirine bağlanıyor.

"ZORLAMAK İSTEMEDİ DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Zorlasaydı oynayabilirdi diye düşünüyordum, Sivasspor maçında oynadı ve sakatlandı. Belki zorlasa daha ağır olurdu. Süre uzun sürdü, 1-2 maç kaldığında çok da zorlanmak istemedi diye düşündüm."