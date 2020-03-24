Sergen Yalçın'dan açıklama: Herhangi bir hastalık belirtisi yok - Son Dakika
Son Dakika Spor Sergen Yalçın'dan açıklama: Herhangi bir hastalık belirtisi yok - Son Dakika Spor

Sergen Yalçın'dan açıklama: Herhangi bir hastalık belirtisi yok

6 saat önce

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın'dan açıklama: Herhangi bir hastalık belirtisi yok, System.String[]

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun dileklerini ileten Yalçın, "Son yaşanan olaylardan sonra açıklama yapma gereği duydum. Ölen hastalarımızın hepsine Allah'tan rahmet, hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Özellikle Abdurrahim ağabey ve Fatih hocamıza çok geçmiş olsun diliyorum. İnşallah en kısa sürede sağlıklarına kavuşurlar. 7-8 gündür evden çıkmıyoruz, evdeyiz. Benimle ilgili de bir hastalık belirtisi yok. Yarın test yaptıracağız. Maçtan sonraki 8 günlük süreçte bende, oyuncularımızda ve hocalarımızda herhangi belirtiye rastlanmadı. Ama biz yine de tedbir amacıyla yarın gidip test yaptıracağız. Bunu da herkese söylemek isterim" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Sergen Yalçın'ın açıklamaları


Sergen Yalçın, Fatih Terim, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:30 Kaynak: DHA

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