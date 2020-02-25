Sergen Yalçın'dan beklenen karar! Geri dönüyor... - Son Dakika
Son Dakika Spor Sergen Yalçın'dan beklenen karar! Geri dönüyor... - Son Dakika Spor

Sergen Yalçın'dan beklenen karar! Geri dönüyor...

7 saat önce

Süper Lig'de zirvenin bir hayli uzağında kalan ve 23 haftada topladığı 37 puanla 7. sırada yer alan Beşiktaş'ta gelecek sezon için planlar şimdiden yapılmaya başlandı.

Sergen Yalçın'dan beklenen karar! Geri dönüyor..., System.String[]

Süper Lig'de zirvenin bir hayli uzağında kalan ve 23 haftada topladığı 37 puanla 7. sırada yer alan Beşiktaş'ta gelecek sezon için planlar şimdiden yapılmaya başlandı…


Trabzonspor beraberliği sonrası yediği gollerle ağır eleştiri alan Loris Karius ile devam etmeyeceklerini söyleyen siyah-beyazlı takımın teknik patronu Sergen Yalçın, kiralık oyuncuların hiçbirinin takımda kalmasını istemiyor.


Başarılı teknik adam Elneny, Diaby ve Rebocho'nun kiralık olan sözleşmelerinin uzatılmasının istemediğini yönetime bildirdi. Ayrıca Sergen Yalçın, Vida ve Ljajic gibi maliyeti yüksek olan isimlere de gelecek olan tekliflerin dinlenmesini istiyor.


ELNENY'NİN ALTERNATİFİ BELLİ OLDU


Asist Analiz'in haberine göre; Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak Sivasspor'a gönderdiği Fatih Aksoy, siyah-beyazlı takıma bu sezon sonunda geri dönecek. Gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken ve Sivasspor'un başarısında önemli rol oynayan genç oyuncu gelecek sezon Beşiktaş'ın as oyuncularından biri olacak.


Sergen Yalçın, Fatih Aksoy'u gelecek sezon defansif orta saha mevkisinde görevlendirecek. 22 yaşındaki oyuncu, ayrıca stoper ve sağ bek bölgelerinde de forma giyebiliyor.

Sergen Yalçın, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:56 
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