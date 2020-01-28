Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması! - Son Dakika
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Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması!

18 dakika önce

Candaş Tolga Işık, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sergen Yalçın'ın yarın siyah beyazlı takımla ilk antrenmanına çıkacağını duyurdu.

Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması!, System.String[]

Candaş Tolga Işık, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sergen Yalçın'ın yarın siyah beyazlı takımla ilk antrenmanına çıkacağını duyurdu.


İşte o paylaşım:



Az önce Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'la konuştum, "Her konuda anlaştık. Yarın ilk antrenmana çıkıyorum... Başta büyük Beşiktaş taraftarı olmak üzere desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Birlikte göreceğimiz daha çok güzel günler olacak inşallah" dedi. ??


— Candaş Tolga Işık (@ctisik)


Candaş Tolga Işık, Sergen Yalçın, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 07:23 
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