Sergen Yalçın'dan Beşiktaş için büyük fedakarlık!

Maaş güncellemesi konusunda futbolcularla görüşen Beşiktaş Yönetimi'ne, teknik direktör Sergen Yalçın'dan destek geldi. Yalçın, takımın teknik patronu olarak üzerine düşen görevi yapma kararı aldı. 47 yaşındaki hoca, idarecilerle görüşüp, "Gerekirse benim sözleşmemde de indirim yapın" diyerek kulübe kolaylık sağlayabileceğini söyledi.



Beşiktaş'la seneliği 6 milyon TL'den 1,5 yıllık anlaşması bulunan genç teknik adamın önerisine Siyah-Beyazlılar, "Hocam, zaten sizin sözleşmeniz uygun şartlar içeriyor" cevabını verip teşekkür etti.



Koronavirüs sebebiyle ekonomik olarak büyük sıkıntı içerisinde bulunan Siyah-Beyazlılar, bu süreçten mali olarak en az etkilenebilmek için kolları sıvamıştı.



TAZMİNAT MADDESİ KOYDURMADI



Anlaşmasının 1 yılı opsiyonlu bulunan teknik direktör Sergen Yalçın'ın, gelecek sezon devreye girecek bir senelik anlaşma için tazminat maddesi koydurmadığı öğrenildi. Yani sezon sonunda taraflardan biri ayrılık yolunu seçerse herhangi bir tazminat konusu gündeme gelmeyecek. (Fanatik)



