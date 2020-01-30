Sergen Yalçın'dan Burak Yılmaz kararı - Son Dakika
Son Dakika Spor Sergen Yalçın'dan Burak Yılmaz kararı - Son Dakika Spor

Sergen Yalçın'dan Burak Yılmaz kararı

12 dakika önce

Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın'la yaptığı görüşme sonrasında Burak Yılmaz'ın Lecce'ye gitmesine izin vermedi.

Sergen Yalçın'dan Burak Yılmaz kararı, System.String[]

Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın'la yaptığı görüşme sonrasında Burak Yılmaz'ın Lecce'ye gitmesine izin vermedi. Golcü starın takımda kalması kesinleşti.


Beşiktaş'ta Burak Yılmaz için dün yine sıcak saatler yaşandı. İtalyan kulübü Lecce sezon başından beri sürdürdüğü Burak ısrarını bitirmedi. Golcü futbolcuyu devre arasında takıma katmak için yoğun çaba sarf eden Lecce Burak'ı ikna etmesine rağmen yönetimden olumsuz yanıt aldı. Bu kararda Sergen Yalçın'ın da payının büyük olduğu öne sürüldü.


BURAK'A İHTİYACIM VAR


Sergen Yalçın dün Başkan Ahmet Nur Çebi ile yaptığı görüşmede, "Burak kesinlikle takımda kalmalı. Ona ihtiyacım var" dedi.



Bu gelişmeden sonra Burak'ın gönderilmesinden vazgeçen yönetim bu kararı golcü yıldıza bildirdi. Geçen sezon Beşiktaş'ı sırtlayan Burak bu sezon bekleneni verememişti (Takvim)

Sergen Yalçın, Burak Yılmaz, Beşiktaş, Lecce, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:05 
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