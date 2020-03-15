Sergen Yalçın'dan corona virüsü açıklaması! "Türkiye en güvenli ülke" - Son Dakika
Son Dakika Spor Sergen Yalçın'dan corona virüsü açıklaması! 'Türkiye en güvenli ülke' - Son Dakika Spor

Sergen Yalçın'dan corona virüsü açıklaması! "Türkiye en güvenli ülke"

32 dakika önce

Dünyayı saran corona virüs hakkında konuşan Yalçın, "Oyunculara doktorlar aracılığıyla dünyanın korona konusunda en iyi ülkesindesiniz, kendi ülkenizden daha sağlıklı bir yerdesiniz' dedik.

Sergen Yalçın'dan corona virüsü açıklaması!

Dünyayı saran corona virüs hakkında konuşan Yalçın, "Oyunculara doktorlar aracılığıyla dünyanın korona konusunda en iyi ülkesindesiniz, kendi ülkenizden daha sağlıklı bir yerdesiniz' dedik. Biraz abartıyoruz gibi geliyor bana. Sağlık Bakanlığımız, devletimiz çok iyi çalışıyor." dedi.


Şampiyonluk şanslarının az olduğunu belirten Yalçın, "Bizim şampiyonluk umutlarımız bu maçta azalmadı, zaten azdı. Bu fark kapanır mı, zor. Hepsini kazanırsak nerede bitiririz bilemiyorum ama rakiplerin fikstürüne ve bizimkine bakınca, sanki daha yukarıda bitireceğiz gibi ligi." ifadelerini kullandı.

Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:00 
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