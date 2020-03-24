Sergen Yalçın'dan Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı - Son Dakika
Son Dakika Spor Sergen Yalçın'dan Fatih Terim için 'geçmiş olsun' mesajı - Son Dakika Spor

Sergen Yalçın'dan Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı

6 saat önce

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Sergen Yalçın'dan Fatih Terim için

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Sergen Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ölen hastalarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hastalarımıza da şifa diliyorum. Özellikle Abdurrahim (Albayrak) ağabeye ve Fatih hocamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah onlar da en kısa sürede sağlıklarına kavuşurlar." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de son maçlarını Galatasaray'la oynadıklarını hatırlatan Sergen Yalçın, sağlık durumuyla ilgili şunları kaydetti:

"Bu olaydan sonra çok telefon aldım. Son 7-8 gündür evden çıkmıyorum zaten. Sürekli evdeyiz. Şu anda benimle ilgili bir hastalık belirtisi yok. Çok merak edenlere de cevap vermek istiyorum. Özellikle bugün test yaptıracağız. Son yaşanan maçtan sonraki süreçte bende veya ekibimizde bir belirtiye rastlamadık ama tedbir amacıyla bugün test yaptıracağız."

Abdurrahim Albayrak, Sergen Yalçın, Fatih Terim, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:06 Kaynak: AA

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