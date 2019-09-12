Son Dakika Haberleri: Sergen Yalçın'dan futbolcularına uyarı
Son Dakika Spor Haber

Sergen Yalçın'dan futbolcularına uyarı

51 dakika önce

Sarı kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ve Fofana çalışmalarda yer almazken, iki oyuncunun da hafta sonu oynanacak müsabakada 18 kişilik kadroya dahil edilmeyecekleri belirtildi.

Sergen Yalçın'dan futbolcularına uyarı, System.String[]

Sarı kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ve Fofana çalışmalarda yer almazken, iki oyuncunun da hafta sonu oynanacak müsabakada 18 kişilik kadroya dahil edilmeyecekleri belirtildi. Ayak bileğinde hafif bir sakatlık bulunan Sakıb Aytaç'ın düz koşu yaptığı antrenmana ülkesinin milli takımından henüz dönmeyen Chebake katılmadı. Sergen Yalçın yönetiminde Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü ve Ankaragücü maçının taktiği şeklinde geçti.


Futbolcularını antrenman öncesi saha ortasında toplayarak Pazar günkü müsabakayla ilgili uyaran Yalçın, "Rakibimiz ligin ilk 3 haftasında beklentilerin üzerinde bir performans sergileyen ve sahasında oldukça etkili oynayan bir takım. Hazırlıklarımızı buna göre yapıp, tamamen kazanmaya şartlanmalıyız" dedi.


Antrenman taktik çift kale maçla sona erdi.

Sergen Yalçın, Gökhan Töre, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Burak Yılmaz'dan hapis cezası alan Arda Turan için paylaşım
Fenomen Yağmur Taktaş, mesajlarını ifşa ettiği futbolcu Emre Mor ile yaşadıklarını anlattı Şenol Güneş milli maç sonrası kendisine tahsis edilen özel aracı reddetti Pancu: Lucescu, Sergen'e çekirdek yemeyi yasakladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 13:51:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sergen Yalçın'dan futbolcularına uyarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]