Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi yorumu - Son Dakika
Son Dakika Spor Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi yorumu - Son Dakika Spor

Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi yorumu

6 saat önce

Süper Lig'de Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Sergen Yalçın, maç sonunda haftaya oynanacak Galatasaray derbisini yorumladı.

Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi yorumu, System.String[]

Süper Lig'de Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Sergen Yalçın, maç sonunda haftaya oynanacak Galatasaray derbisini yorumladı.


İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları;


Galatasaray ile derbi oynayacağız, ona hazırlanıp, elimizden geldiğince iyi bir sonuçla çıkmaya çalışacağız. Galatasaray güçlü bir takım, iyi de gidiyorlar ama bizim için önemli bir maç. Oradan kazanarak çıkmak istiyoruz. İyi hazırlanıp, bakacağız. Bu maçı kazanmalıyız


KAZANMAK ÖNEMLİYDİ


Erken gol bulmamız bizim açısından çok iyi olmadı. Biraz daha kontrollü oynamaya başladık golü bulunca. Oyunun devamında pozisyonlarımız var, rakibin de pozisyonları var, dengeli bir maç oldu. Bugün çok iyi oynadığımızı söylememiz zor. İyi oynarken kazanmak önemli, böyle dengeli maçları kazanmak önemli. Çok iyi bir performans olmadı belki ama her maçta aynı performansı da bekleme sağlıklı değil. Ciddi savaş veren bir takımla oynadık, bugün kazanmak önemliydi


Boateng beklentimizin altında bir performans sergiledi. Orada ya Adem'i ya Prince'i kullanıyoruz, çok sıkıntı yaşarken Boyd'u kullanıyoruz. Boyd'un performansından memnunuz, bizim için joker gibi oldu. Çok koşan, atletik bir oyuncu

Sergen Yalçın, Galatasaray, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:02 
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