Sergen Yalçın'dan Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e 'savunma' uyarısı!

Spor Arena/ İsmail ER - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah beyazlı takıma kendi sistemini yerleştirmeye çalışırken futbolcularla bire bir görüşerek onlardan isteklerini ve beklentilerini dile getiriyor.



Yalçın son olarak takımın tecrübeli bekleri Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile bir araya gelirken, ileri çıkışlarıyla bilinen bu iki oyuncudan daha temkinli oynamalarını istedi. Başarılı teknik adam "Hem defansif hem de ofansif anlamda çok güçlü oyuncularsınız fakat sizden ricam önceliğiniz mevkileriniz. İleride iş yapacak oyuncuların dinamosu olun. Siz de rahatlayın takım da rahatlasın. Defansınıza hakim olun" dedi.



'BASİT OYNAYALIM'



Takıma toplantılarda da, önceliklerinin her zaman gol atmak olduğunu vurgulayan Sergen Yalçın "Takımda herkes görev alanına sahip çıksın. Defansımız sağlam olsun. Yeter ki basit oynayalım ve kazanalım"ifadelerini kullandı.



