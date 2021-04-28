Sergen Yalçın'dan Gökhan Töre'ye: Atacaksın demiştim sana! - Son Dakika

Sergen Yalçın'dan Gökhan Töre'ye: Atacaksın demiştim sana!

28.04.2021 21:50
Sergen Yalçın'dan Gökhan Töre'ye: Atacaksın demiştim sana!, System.String[]

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, 56'ncı dakikada güzel bir gol kaydeden Gökhan Töre'ye seslenmesi duyuldu. Yalçın oyuncusuna, "Atacaksın demiştim sana" diye seslendi. Siyah-Beyazlılar'da forvet eksikliği nedeniyle Gökhan en uçta oynadı. Töre, hocasının güvenini boşa çıkarmadı.

Sezon başında transfer edildiğinde pek umut bağlanmayan Gökhan Töre, iki haftadır ortaya koyduğu etkili futbolu golle süsledi. Töre, maçın 56'ncı dakikasında sağ çaprazdan ceza sahasına girdi ve düzgün bir vuruşla kaleci Gökhan Akkan'ı avladı. Goldeki sakinliğiyle beğeni toplayan Gökhan, hocasından da özel bir kutlama aldı.

Sergen Yalçın'dan Gökhan Töre'ye: Atacaksın demiştim sana!

"DEMİŞTİM SANA"

Golün ardından coşkulu bir sevinç yaşayan Beşiktaş, adeta çılgınlar gibi sevindi. Teknik Direktör Sergen Yalçın golü atan futbolcusuna, "Atacaksın demiştim sana" diye seslendi. Gökhan'a güvendiğini daha önce de söyleyen Yalçın, oyuncusunun gol sevinciyle haklı çıkmanın gururunu yaşadı.

Sergen Yalçın'dan Gökhan Töre'ye: Atacaksın demiştim sana!

Sergen Yalçın, Gökhan Töre, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergen Yalçın'dan Gökhan Töre'ye: Atacaksın demiştim sana! - Son Dakika Spor


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