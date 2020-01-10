Sergen Yalçın'dan Guilherme için transfer itirafı: "Beşiktaş ile görüşüyor" - Son Dakika
Son Dakika Spor Sergen Yalçın'dan Guilherme için transfer itirafı: 'Beşiktaş ile görüşüyor' - Son Dakika Spor

Sergen Yalçın'dan Guilherme için transfer itirafı: "Beşiktaş ile görüşüyor"

6 saat önce

Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, yayıncı kuruluşa çarpıcı bir açıklama yaptı.

Sergen Yalçın'dan Guilherme için transfer itirafı:

Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, yayıncı kuruluşa çarpıcı bir açıklama yaptı.


Guilherme'nin Beşiktaş ile görüştüğünü açıklayan "Guilherme'nin, Beşiktaş ile görüştüğünü biliyorum. Guilherme'nin kalmasını isterim ama Beşiktaş'a gitmek isterse de dur diyemeyiz" dedi.


Milli Takım hayalinin olduğunu vurgulayan Yalçın, "Bizim işimiz teknik direktörlük yapmak. Geçen sene başka yerde, ondan önceki sene başka yerde çalışıyordum. Futbol her gün değişiyor, her gün yenileniyor, biz de her gün kendimizi yenilemeye çalışıyoruz, çağa ayak uydurmaya çalışıyoruz. Yaptığımız işin bir garantisi yok. Bir gün milli takım şansı gelirse, tabii ki değerlendireceğiz. Hedeflerimiz var. Mutlaka büyük takım basamaği atlamak zorundasın, Anadolu takımlarıyla bir yere çok gelemezsin. Bazen kan uyuşmuyor, bazen sistem uyuşmuyor. Bir şans gelirse, bir basamak gelirse, şartlar uygun olursa ve inandığımız yer olursa, değerlendireceğiz biz de" dedi.


VAR sistemini de değerlendiren Sergen Yalçın, "VAR, kime göre var, neye göre var? Jahovic kırmızı gördü, bir VAR'a bak dedik. Bakmıyorlar, sonra 1 maç ceza veriyorlar, neden 1 maç veriyorsun? VAR'a bak, pozisyonun kırmızı kart ile alakası yok. İşlerine geldiğinde bakıyorlar, gelmediğinde bakmıyorlar. Türkiye'de hiç olmayacak bir sistem, hiç olmaz. Teknolojiyi kullanamıyoruz, izlediğimiz pozisyon için karar veremiyoruz. Ofsaytlar güzel, süper ama diğer pozisyonlarda aynı pozisyonda penaltı veriyorsun, başka zaman vermiyorsun. Bence hakemler de VAR'dan rahatsız. Milim ofsayt oluyor mesela. VAR geldikten sonra itiraz 2 katına çıktı" şeklinde konuştu.


Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa bültenini değerlendirdi...

Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:28 
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