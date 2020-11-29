Sergen Yalçın'dan hakeme tepki
29.11.2020 20:03
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçın ilk devresi sonrasında Sergen Yalçın, hakeme yönelik tepkilerini sürdürdü.
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçın ilk devresi sonrasında Sergen Yalçın, hakeme yönelik tepkilerini sürdürdü.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmanın ilk yarısında dördüncü hakem Turgut Doman'a karşı itirazlarından dolayı sarı kart gördü. İlk devrenin bitmesinin ardından saha içine giren Sergen Yalçın, mücadelenin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'na yöneldi. Sonrasında saha kenarındaki dördüncü hakem Turgut Doman'ın yanına giden Yalçın, "Niye atağımı kesiyorsun" diyerek sert tepki gösterdi. Uzun süren itirazları statta yankılanan Sergen Yalçın, yardımcısı Murat Şahin'in araya girmesiyle sakinleştirilmeye çalışıldı.
- İstanbul
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