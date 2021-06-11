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Sergen Yalçın'dan iddialı EURO 2020 değerlendirmesi: Bu kadromuzla Fransa ile finalde oynarız - Son Dakika

Sergen Yalçın'dan iddialı EURO 2020 değerlendirmesi: Bu kadromuzla Fransa ile finalde oynarız

11.06.2021 10:24

Türk sporunun tecrübeli hocaları, A Milli Takım'ın EURO 2020'deki şansını yorumladı. Lucescu, Ersun Yanal, Rıza Çalımbay, Ergin Ataman gibi isimler Türkiye'nin başarılı olma ihtimalini güçlü görürken en çarpıcı değerlendirme ise Sergen Yalçın'dan geldi. Yalçın, "Tarihinin en iyi kadrosuna sahibiz. Türkiye-Fransa final oynar. Hakan, Burak, Cengiz, Ozan Tufan öne çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin önemli teknik adamları, EURO 2020 hakkında tahminlerini aktardı. Hürriyet gazetesinin ulaştığı Lucescu, Rıza Çalımbay, Samet Aybaba, Ergin Ataman, Ersun Yanal, İsmail Kartal gibi başarılı teknik adamlar, Milli Takımımız ve oyuncuları hakkında değerlendirmelerini açıkladı.

İşte ünlü hocaların yorumları:

MIRCEA LUCESCU: SÜRPRİZLER OLABİLİR

"Bu tür turnuvalarda sürpriz takımların çıkma ihtimali yüksek. Türk Milli Takımı çok formda. Gençlik ve tecrübe müthiş bir uyum sağlamış durumda. Almanya, Belçika, Fransa ve İtalya, şampiyonluk hedeflerine ulaşabilecek kadrolara sahip."

RIZA ÇALIMBAY: BAŞARILI OLACAĞIZ

"Avrupa Şampiyonası'ndaki favorilerim Almanya, Fransa ve Belçika. Türk Milli Takımı da kesinlikle çok başarılı olacaktır. Buna yürekten inanıyorum. Fransa şampiyonu Lille'de çok başarılı bir sezon geçiren Burak Yılmaz'ın da bu şampiyonada da golleriyle parlayıp dikkat çekeceği düşüncesindeyim."

SERGEN YALÇIN: TARİHİN EN İYİ KADROSU

Türkiye-Fransa final oynar. Belçika çıkış yapabilir. Türk Milli Takımı, tarihinin en iyi kadrosuna sahip. Final oynayacak kapasitede bir takım. Ben bu şampiyonada Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder ve Ozan Tufan'ın öne çıkacağını düşünüyorum.,

SAMET AYBABA: STOPERLER ÖNE ÇIKAR

Türkiye Milli Takımı'nın bu kadrosuyla final oynayacağını tahmin ediyorum. Aksini düşünmek dahi istemiyorum. Bu turnuvada stoperlerimizin ön plana çıkacağını düşünüyorum. Diğer takımlardan fazla umudum yok.

ERSUN YANAL: FAVORİM FRANSA

A Milli Takımımız, uzun yıllar sonra ilk kez genç ve uluslararası deneyime sahip oyunculardan kurulu bir yapılanmaya sahip. Kadromuzdaki 16 futbolcu, Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesinde forma giyiyor. Turnuva için en büyük favorim Fransa. Belçika da sürpriz adayım.

İSMAİL KARTAL: İLK MAÇ ÇOK ÖNEMLİ

Avrupa şampiyonluğu için favori takımım Fransa. Sürprizim ise İngiltere. İtalya maçından alacağımız skor, turnuvadaki yerimizi belirler. Eğer iyi bir sonuç elde edersek, favori takımlar kadar yüksek bir şansa sahip olabiliriz.

ERGİN ATAMAN: EN KÖTÜ İHTİMALLE ÇEYREK FİNAL

Öncelikle A Grubu'ndan İtalya ile birlikte ilk 2 sırada çıkacağımızı düşünüyorum. İkinci olmamız bize ilerideki eşleşmelerde avantaj da sağlayabilir. En kötü ihtimalle çeyrek final oynayacağımızı tahmin ediyorum. Oğlum Sarp ve benim favorimiz ise Fransa.

Sergen Yalçın'dan iddialı EURO 2020 değerlendirmesi: Bu kadromuzla Fransa ile finalde oynarız

Türkiye, Fransa, Milli, Türk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergen Yalçın'dan iddialı EURO 2020 değerlendirmesi: Bu kadromuzla Fransa ile finalde oynarız - Son Dakika Spor


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