Sergen Yalçın'dan iddialı EURO 2020 değerlendirmesi: Bu kadromuzla Fransa ile finalde oynarız

Türkiye'nin önemli teknik adamları, EURO 2020 hakkında tahminlerini aktardı. Hürriyet gazetesinin ulaştığı Lucescu, Rıza Çalımbay, Samet Aybaba, Ergin Ataman, Ersun Yanal, İsmail Kartal gibi başarılı teknik adamlar, Milli Takımımız ve oyuncuları hakkında değerlendirmelerini açıkladı.
İşte ünlü hocaların yorumları:
"Bu tür turnuvalarda sürpriz takımların çıkma ihtimali yüksek. Türk Milli Takımı çok formda. Gençlik ve tecrübe müthiş bir uyum sağlamış durumda. Almanya, Belçika, Fransa ve İtalya, şampiyonluk hedeflerine ulaşabilecek kadrolara sahip."
"Avrupa Şampiyonası'ndaki favorilerim Almanya, Fransa ve Belçika. Türk Milli Takımı da kesinlikle çok başarılı olacaktır. Buna yürekten inanıyorum. Fransa şampiyonu Lille'de çok başarılı bir sezon geçiren Burak Yılmaz'ın da bu şampiyonada da golleriyle parlayıp dikkat çekeceği düşüncesindeyim."
Türkiye-Fransa final oynar. Belçika çıkış yapabilir. Türk Milli Takımı, tarihinin en iyi kadrosuna sahip. Final oynayacak kapasitede bir takım. Ben bu şampiyonada Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder ve Ozan Tufan'ın öne çıkacağını düşünüyorum.,
Türkiye Milli Takımı'nın bu kadrosuyla final oynayacağını tahmin ediyorum. Aksini düşünmek dahi istemiyorum. Bu turnuvada stoperlerimizin ön plana çıkacağını düşünüyorum. Diğer takımlardan fazla umudum yok.
A Milli Takımımız, uzun yıllar sonra ilk kez genç ve uluslararası deneyime sahip oyunculardan kurulu bir yapılanmaya sahip. Kadromuzdaki 16 futbolcu, Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesinde forma giyiyor. Turnuva için en büyük favorim Fransa. Belçika da sürpriz adayım.
Avrupa şampiyonluğu için favori takımım Fransa. Sürprizim ise İngiltere. İtalya maçından alacağımız skor, turnuvadaki yerimizi belirler. Eğer iyi bir sonuç elde edersek, favori takımlar kadar yüksek bir şansa sahip olabiliriz.
Öncelikle A Grubu'ndan İtalya ile birlikte ilk 2 sırada çıkacağımızı düşünüyorum. İkinci olmamız bize ilerideki eşleşmelerde avantaj da sağlayabilir. En kötü ihtimalle çeyrek final oynayacağımızı tahmin ediyorum. Oğlum Sarp ve benim favorimiz ise Fransa.
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