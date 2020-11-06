Sergen Yalçın'dan oyuncularına veryansın: Üç kere geliyorlar ikisi gol oluyor - Son Dakika

Sergen Yalçın'dan oyuncularına veryansın: Üç kere geliyorlar ikisi gol oluyor

06.11.2020 23:04

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3-1 kaybedilen Gaziantep maçı sonrası oyuncularının performansını eleştirdi. Yalçın, "Kalemize gelen ilk top gol oldu. Üç kere geliyor ikisi gol oluyor, ilk gelen gol oluyor. Bireysel hatalar ön plana çıktı bugün" dedi.

Beşiktaş'ın deneyimli çalıştırıcısı Sergen Yalçın, Gaziantep FK maçındaki 3-1'lik yenilginin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Maçı değerleniren tecrübeli teknik adam, "Geçen haftaki oyundan sonra bu maçtaki performans olmadı. Kalemize gelen ilk top gol oldu. Üç kere geliyor ikisi gol oluyor, ilk gelen gol oluyor. Bireysel hatalar ön plana çıktı bugün" diye konuştu.

Yalçın, "Sürekli diyorlar ya Welinton oynamaz, nereden geldi. Welinton sakatlandıktan sonra gördük durumu. Fazla konuşmamak lazım bilmeden. Welinton'un oyundan çıkması maalesef, yediğimiz gollerde bireysel hatalar yapmamıza yol açtı" ifadelerini kullandı.

"ÇOK BASİT GOL YİYORUZ"

Montero ve Ersin'i açık şekilde eleştiren deneyimli hoca, "Bireysel hatalara çare bulamayız. Buna çözüm bulamayız. Çok basit gol yiyoruz. Kırmızı kartta Montero hata yapıyor. Ersin çıkması gerekene çıkmıyor, arada kalıyor. Aradan adam kaçırıyorlar. Elimizden gelen bir şey yok. 3 stoperim var ve bir de Erdoğan. Welinton ve Vida ile oynuyoruz, bir de Montero var zaten" şeklinde konuştu.

"KIRMIZI KART MOTİVASYONU DÜŞÜRDÜ"

Kırmızı kartın ardından oyundan düştüklerini aktaran Sergen Hoca, "Kırmızıyla motivasyon düştü. 1-1'i bulduk ama 2 dakika sonra saçma sapan bir gol yedik. İlk gol de öyleydi. Böyle goller yersen kazanmazsın" dedi.

Sergen Yalçın'dan oyuncularına veryansın: Üç kere geliyorlar ikisi gol oluyor

Sergen Yalçın, Gaziantep, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergen Yalçın'dan oyuncularına veryansın: Üç kere geliyorlar ikisi gol oluyor - Son Dakika Spor


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