Sergen Yalçın'dan sözleşmesini fesheden Victor Ruiz'e tepki: Yanlış yaptı - Son Dakika

Sergen Yalçın'dan sözleşmesini fesheden Victor Ruiz'e tepki: Yanlış yaptı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, uzun süredir maaşını alamadığını belirterek sözleşmesini tek taraflı fesheden Victor Ruiz'in, "doğru söylemediğini" dile getirdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, uzun süredir maaşını alamadığını belirterek sözleşmesini tek taraflı fesheden Victor Ruiz ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Oyuncunun pandemi öncesinde de 4 aylık alacağı olduğunun doğru olmadığını belirten Yalçın, "Victor Ruiz'in sadece pandemi döneminde alacağı var. Herhalde mahkeme olacak, pandemi döneminde UEFA da kulüplerin yanında. Bütün camialar zor süreçte. Ruiz'i yargılamak istemiyorum ama yaptığı yanlış. İki maçı oyna, ayrıl. Paranın peşine düşmüş, üzücü" dedi.

Sergen Yalçın, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 20:40 

Son Dakika Spor Sergen Yalçın'dan sözleşmesini fesheden Victor Ruiz'e tepki: Yanlış yaptı - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

20:05 Son Dakika: Türkiye'de 19 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 924 yeni vaka tespit edildi 19:54 Şampiyonluk maçında ilk 11'ler belli oldu! Okan Buruk'tan sürpriz tercih 19:25 Osmanlıspor, Balıkesirspor'u yenmesine rağmen TFF 1. Lig'e veda etti 19:13 Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı 19:03 Yasin Obuz'dan Nisa'ya: Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın 18:47 Son dakika: Azez'de sınır kapısı yakınında bomba yüklü araç patladı: 5 ölü, 85 yaralı 18:45 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk: Belki önümüzdeki hafta vaka sayısı 500'ün altına inebilir 17:44 Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi 17:27 10 ila 19 yaş aralığındaki çocukların koronavirüsü daha çok bulaştırdığı tespit edildi 17:04 İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı 17:03 Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş 15:32 Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak 12:32 Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi 12:22 Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık 10:55 Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti
Son Dakika: Türkiye'de 19 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 924 yeni vaka tespit edildi
20:05
Şampiyonluk maçında ilk 11'ler belli oldu! Okan Buruk'tan sürpriz tercih
19:54
Osmanlıspor, Balıkesirspor'u yenmesine rağmen TFF 1. Lig'e veda etti
19:25
Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
19:13
Yasin Obuz'dan Nisa'ya: Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın
19:03
Son dakika: Azez'de sınır kapısı yakınında bomba yüklü araç patladı: 5 ölü, 85 yaralı
18:47
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk: Belki önümüzdeki hafta vaka sayısı 500'ün altına inebilir
18:45
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
17:44
10 ila 19 yaş aralığındaki çocukların koronavirüsü daha çok bulaştırdığı tespit edildi
17:27
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
17:04
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2020 20:55:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sergen Yalçın'dan sözleşmesini fesheden Victor Ruiz'e tepki: Yanlış yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]