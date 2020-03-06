Sergen Yalçın'dan uyarı:

Takımla yaptığı toplantıda, rakibin düşme hattında yer aldığını ve bu nedenle büyük bir gayretle mücadele edeceğini belirten Yalçın "Beşiktaş hedeflerin takımıdır. Biz büyük-küçük takım diye ayrım yapmıyoruz. Her takımın her sonucu alabildiğini zaten siz de görüyorsunuz. Kaldı ki Ankaragücü son yaptığı transferlerle çok iyi bir kadroya sahip. Bu hafta maç çok zorlu geçecek. Kırılma maçlarımızdan biri olacak" dedi.



'SİSTEME ODAKLANIN'



Öğrencilerinden, Alanya deplasmanındaki performansı tekrarlamalarını isteyen başarılı çalıştırıcı, "Saha avantajına sahip olacağız. Agresif ama risklerden de kaçınarak oynayın Sistemimiz belli. Herkesten buna uygun oynamasını istiyorum" şeklinde konuştu.



