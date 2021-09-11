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Sergen Yalçın: "Dortmund karşısında güzel bir sonuç almaya çalışacağız" - Son Dakika

Sergen Yalçın: "Dortmund karşısında güzel bir sonuç almaya çalışacağız"

11.09.2021 22:55
Sergen Yalçın:

Yeni Malatyaspor'u sahasında 3-0 mağlup ederek puanını 10'a yükselten Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın maçın ardından konuştu.

Yeni Malatyaspor'u sahasında 3-0 mağlup ederek puanını 10'a yükselten Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın maçın ardından konuştu. 90 dakika boyunca oyunun temposunu istedikleri gibi yönlendirdiklerini söyleyen Yalçın, çarşamba günü de Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir sonuçla başlamak istediklerini ifade etti.

Süper Lig'in 4. haftasında Yeni Malatyaspor karşısında Batshuayi (2) ve N'Koudou'nun golleriyle 3-0 kazanarak puanını 10'ü yükselten Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kazanmanın çok önemli olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Yalçın, "İç sahada fire vermek istemiyoruz. Uzun bir maraton var. Henüz başındayız ama ne olursa olsun iç saha maçlarını kazanmak istiyoruz. Milli maç dönüşleri zor oluyor. Bazı oyuncular uzaktan geliyor. Atiba ve Larin'i kadroya alamadık bu nedenle. Dün gece geldiler. Bazı oyuncularımız milli takımlarında oynamadılar ve doğal olarak da moraller bozuluyor. Bu maçlar her zaman zor oluyor. Kazandığımız için mutluyuz. Bütün konsantremiz çarşamba günü oynayacağımız Şampiyonlar Ligi maçında. Hem bizim hem de Türkiye için iyi bir başlangıç olsun istiyoruz" diye konuştu.

"PJANİC'İN NE KADAR KALİTELİ OLDUĞUNU HERKES GÖRMÜŞTÜR"

Yeni transferlerin alışma sürecinin olduğunu söyleyerek devam eden Sergen Yalçın, "Doğal olarak bir alışma süreci olacak. Başka bir takımdan başka bir şehre gelip, başka bir oyuncu grubunun içine geldi. Kolay değil alışması ama sonuçta yabancı olduğu bir iş yapmıyor, futbol oynuyor. Alışır. Pjanic'in bugün de ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu umarım görmüşsünüzdür. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Batshuayi de öyle. Alex'in sakatlığı bizi üzdü. Kendisiyle konuştuk hangi bölümde oynamasını. Son bölümde oynamanın daha zor olacağını söyledi ve bu nedenle 11'deydi. Umarım çok sıkıntılı bir dönem olmaz onun için. Umarım bundan sonrası iyi olur" dedi.

Genç oyuncu Can Bozdoğan hakkında da konuşan Yalçın, "Can genç bir kardeşimiz. Fizik olarak güçlü. Oyun anlamında da bu seviyelere gelecektir. Biz seviyesini yükseltmek istiyoruz. Umarım onu da zaman zaman lig ve Şampiyonlar Ligi maçlarında kullanacağız. Umarım o da, ona verdiğimiz bu şansı iyi kullanır" ifadelerini kullandı.

"KİMSE 90 DAKİKA BASKI KURAMAZ"

Maçlara baskılı başladıklarını ifade eden Sergen Yalçın, "Kendi sahamızda oynuyoruz ve önde agresif baskılı başlamamız gerekiyor. Ama skoru erken aldığınız zaman oyun ve oyuncular da normale dönüyor. Skor alınmasaydı belki bu baskı daha da fazla sürerdi. Arka arkaya sakatlıkların gelmesi de durumu değiştirdi. Bu baskılı futbol, tamamen oyunun skoruyla alakalı. Ama hiçbir takım 90 dakika bu baskıyla oynayamaz. Bu durumu 90 dakika bölersek, arada 10-15 dakikalık bölümlerde bunu izleyebiliriz" dedi. Stadın zemini hakkında da konuşan Yalçın, "Zemin bence gayet iyiydi, bir problem yok. Ufak tefek aksaklıklar olabiliyor. Milli maçı seyrederken çok beğenmemiştik ama oturması zaman alacak. Ekim ayında daha da iyi bir noktaya gelecek. Zemin belki çok iyi değil ama kötü değil. Daha da iyi olacak" dedi.

"OYUNU İSTEDİĞİMİZ GİBİ YÖNLENDİREBİLDİK"

Geride kalan 4 maçta gol yemedikleri hatırlatılan başarılı teknik adam, "4 maç oynadık, gol yemedik. İşin savunma boyutu bizim için değerli. Önde oynadığımız için savunmayı da önde yapıyoruz. 3. bölgeye hücum diyoruz ama biz 3. bölgede savunma yapıyoruz. Burada savunma da oluyor. Biz presi burada başlatıyoruz. Oradan çıkabilirlerse, üzerimize gelebiliyorlar. Bunu doğru yapmayıp oradan çıkardığınız zaman, arkada pozisyon verebiliyorsunuz. Bugün pozisyon vermedik. İstediğimiz zaman tempoyu yükselttik, istediğimiz zaman oyunu pasa döndürdük. 4 maçta gol yemedik. Bu da çok önemli. Kendimizi daha da geliştiriyoruz ve işin bu tarafı da oldukça iyi" dedi.

Batshuayi için konuşulan gol hedefiyle ilgili de açıklama yapan Yalçın, "Santrfor gol atabilir. 20 tane mi atar, 15 tane mi atar ben bilemem ama işi gol atmak. Beşiktaş gibi bir takımda santrfor oynuyorsa bir oyuncu, atar herhalde 20 tane gol" diyerek devam etti.

"DORTMUND HÜCUMDA İYİ ANCAK DÖNÜŞTE SIKINTI YAŞIYOR"

Hafta içinde oynanacak olan Borussia Dortmund maçı ile ilgili de konuşan Yalçın, "Bugün Dortmund'un maçını izledik. İyi bir takım. Tempolu oynayan, ofansif hattı güçlü bir takım. Fazla adamla hücuma çıkan ama dönüşte de sıkıntı yaşıyorlar. Çift taraflı değerlendirmek lazım. Güçlü bir takım ve Şampiyonlar Ligi'ne alışık bir takım. Biz kendi oyun planımızı belirleyeceğiz ve o gün için en güzel sonucu almaya çalışacağız. Oyun anlamında bizi tatmin eden bir maç istiyoruz. Skora daha sonra bakacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

(Bozhan Memiş/İHA)

Sergen Yalçın: Dortmund karşısında güzel bir sonuç almaya çalışacağız
Sergen Yalçın: Dortmund karşısında güzel bir sonuç almaya çalışacağız
Sergen Yalçın: Dortmund karşısında güzel bir sonuç almaya çalışacağız

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sergen Yalçın: 'Dortmund karşısında güzel bir sonuç almaya çalışacağız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sergen Yalçın: "Dortmund karşısında güzel bir sonuç almaya çalışacağız" - Son Dakika
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