Sergen Yalçın, eski talebesi Ozan Tufan'ın gelişiminden dolayı çok mutlu
29.03.2021 09:21
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Milli Takım'ın Hollanda ve Norveç karşısındaki zaferinden ve Alanyaspor'dan eski öğrencisi Ozan Tufan'ın performansından keyif duydu. Yalçın, "Takım halinde nasıl defans yapılır, kontratağa nasıl çıkılırın örneklerini izledik. Keyif aldık. Alanya'dan talebem Ozan'ın golü ve heyecanı beni sevindirdi" dedi.
Siyah-Beyazlılar'ın efsanesi ve Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Milli Takım zaferlerinin ardından Şenol Güneş hakkında övgü dolu sözlerle bahsederken Ozan Tufan'ı da es geçmedi. Spor Arena'ya konuşan başarılı teknik adam, Milli Takım'ın oyunu hakkında, "Kontratağa nasıl çıkılır, takım halinde nasıl defans yapılır onun örneklerin izledik. Performansları süperdi, keyif aldım, izleyenlere keyif verdiler. Şenol Hoca çok iyi bir jenerasyon yakaladı" diye konuştu.
HER GÜN GELİŞİM GÖSTERİYOR
Sergen Yalçın, Alanyaspor'da çıkışa geçmesine katkıda bulunduğu Ozan Tufan için de, "Ozan'ın heyecanı ve golü beni çok sevindirdi. Çok mutlu oldum. Uğurcan Çakır da her geçen gün gelişim gösteriyor. Futbol dilini sahaya iyi yansıtan bir takımımız var. Kadroda birçok oyuncunun önemli takımlarda forma giymesi çok iyi" ifadelerini kullandı. Sergen Yalçın'ın başında olduğu Beşiktaş, şu an ligde lider ve şampiyonluğun en büyük favorisi konumunda.
Uğurcan Çakır, Sergen Yalçın, Şenol Güneş, Milli Takım, Ozan Tufan, Fenerbahçe, Süper Lig, Beşiktaş, Spor, Son Dakika
Son Dakika › Spor › Sergen Yalçın, eski talebesi Ozan Tufan'ın gelişiminden dolayı çok mutlu - Son Dakika Spor
Son Dakika Medusa kabartmalı lahit, üzerinde yazan beddualı mesaja rağmen soyulmuş Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Hemen faiz indirilecek şeklinde ön yargılı yaklaşımı doğru bulmuyorum Yanlışlıkla hapishaneden salıverildi, polis şimdi her yerde onu arıyor Son dakika! Süveyş Kanalı'nı tıkayarak dünya ticaretine ağır darbe vuran Ever Given gemisi çalışmaların 7. gününde kurtarıldı Yol üstüne park eden aracı çalmak istedi, içindeki çocuğu fark etmedi Komiser yardımcısının gözlüğünü çaldığı öne sürülen polis memuru intihar etti Lüks aracında uyuşturucu kullanan Kürşat Ayvatoğlu suçunu itiraf etti: Pişmanım Bircan Bali, Cüneyt Özdemir'i 'aldatma' iddiasıyla açık açık tehdit etti