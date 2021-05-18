Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor

Süper Lig'in 42. ve son haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek tarihindeki 16. şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar bombayı patlatıyor. Dikkat çeken isim ise Fenerbahçeli yıldız oldu.

ÇALIŞMALAR HIZLANDI

Siyah-beyazlı kulüp dış transfer için de harekat başlattı. Kartal Süper Lig'de bu sezon performanslarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken iki yıldızla büyük oranda anlaşma sağladı. Öte yandan siyah-beyazlı takım, Fenerbahçeli yıldızı gündemine aldı.

CISSE İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Beşiktaş, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Papiss Cisse'yi gündemine aldı. Asist Analiz'in haberine göre siyah-beyazlı takım yıldız isimle görüşmeye başladı.