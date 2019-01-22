Son Dakika Haberleri: Sergen Yalçın: "Fenerbahçe Toparlayacaktır"

Sergen Yalçın: "Fenerbahçe Toparlayacaktır"

1 saat önce

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Fenerbahçe büyük bir camiadır.

Sergen Yalçın:
Aytemiz  Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Fenerbahçe büyük bir camiadır. Umarım Ersun hocayla toparlayacaklardır. Kötü bir kadroları yok, Fenerbahçe'nin iyi bir kadrosu var. Fenerbahçe büyük bir camiadır. Ben toparlayacaklarını düşünüyorum" dedi.

Aytemiz Alanyaspor, 24 Ocak Perşembe günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçının hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman koordineli ısınma hareketleriyle başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde futbolcular 2 takım halinde ayrılarak ayak tenisi ve 4'e 4 dar alanda çift kale maç yaptılar. Alanyaspor, maçın son hazırlığını yarın İstanbul'da yaparak çalışmalarını tamamlayacak.

"KAZANMAK İSTİYORUZ"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yoğun bir maç sürecinden geçtiklerini söyledi. Son 3 günde 2 maç oynadıklarını hatırlatan Yalçın, "Kasımpaşa ve Demir Grup Sivasspor maçları zorluydu ve tempoluydu ama takımın fizik gücü iyi, 2 maçta da çocuklar çok iyi mücadele ettiler. Koşu mesafelerimiz gayet iyi, koşuyoruz mücadele ediyoruz ve kazanmak istiyoruz. Kupada zorlu bir rövanş oynayacağız tabii Kasımpaşa güçlü bir takım ama biz tur atlayarak, kupada devam etmek istiyoruz. Onun için iyi konsantre olup, ciddi bir maç oynayacağız. Bu maçta daha farklı oyuncularla oynayacağız. Sivasspor'a karşı oynayan kadrodan 5-6 oyuncu farklı olacak, onu planlıyoruz. Pazartesi günü de çok zor bir maç olan Ankaragücü ile oynayacağız. İki maçı beraber düşünüyoruz. Özellikle oyuncu grubunu hazır bir şekilde sahaya nasıl çıkarabiliriz bunun planlarını yapıyoruz" diye konuştu.

"BİZ KENDİ İŞİMİZE BAKIYORUZ"

Ligin ikinci yarısına iyi başladıklarını belirten Yalçın, "İkinci yarının ilk haftasında iyi başlamak istiyorduk. Kendi sahamızda, rakibimizle oynadık. İyi bir mücadele oldu bizim için ve kazanmak önemliydi. Pozitif bir oyun oynayarak, iyi mücadele ederek kazanmak bizim için ciddi bir artı oldu. Biz gayet memnunuz oyundan ve oyuncuların performansından. İkinci yarının daha başı yorum yapmak zor. Hem üst seviyelerde, hem orta seviyelerde, hem de aşağıda büyük bir küme düşmeme savaşı var. Biz iyi sonuçlar alarak orta grubun içine girmek istiyoruz. Bu yüzden ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Çünkü puan durumu olarak biraz aşağılardayız ama daha 16 haftalık bir süreç var. Bu süreçte kim ne yapar, kim kazanır, kim yukarılara çıkar kestirmek gerçekten zor. Biz sadece kendi işimize bakıyoruz, kendi takımımızla ilgileniyoruz. Alanyaspor'u bir an evvel üst sıralara taşımanın derdindeyiz" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE TOPARLAYACAKTIR"

Fenerbahçe'nin ligdeki kötü gidişatı hakkındaki düşüncelerinin sorulması üzerine Sergen Yalçın, şöyle dedi: "Fenerbahçe büyük bir camiadır. Umarım Ersun hocayla toparlayacaklardır. Kötü bir kadroları yok, Fenerbahçe'nin iyi bir kadrosu var. Büyük takımlar da zaman zaman böyle sıkıntılar yaşayabiliyor. Başka takımlar da yaşadı zamanında. Fenerbahçe büyük bir camiadır, ben toparlayacaklardır diye düşünüyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:02 Kaynak: DHA

Aytemiz Alanyaspor, Sergen Yalçın, Fenerbahçe, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sergen Yalçın: "Fenerbahçe Toparlayacaktır" Fatih Terim'in 10 Maçlık Cezası Sona Erdi

Ümit Özat'tan Aykut Demir'e Övgü: A Milli Takım Seviyesinde Bir Oyuncu Bolusporlu Taraftarlar, Galatasaray Maçında "Yönetim İstifa" Tezahüratında Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 23:18:21. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sergen Yalçın: "Fenerbahçe Toparlayacaktır"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]