Son Dakika Haberleri: Sergen Yalçın, Galatasaray'a karşı Gökhan Töre ve Bifouma'yı kullanamayacak!
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Sergen Yalçın, Galatasaray'a karşı Gökhan Töre ve Bifouma'yı kullanamayacak!

1 saat önce

Yeni Malatya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Sergen Yalçın, Galatasaray'a karşı Gökhan Töre ve Bifouma'yı kullanamayacak!, System.String[]

Yeni Malatya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Arda Kardeşler yönetecek.


Lige 3-0'lık Medipol Başakşehir galibiyetiyle başlayarak taraftarını sevindiren Malatya temsilcisi, sonraki haftalarda ise Trabzonspor'a 2-1, Aytemiz Alanyaspor'a da 3-2 kaybetti. Takım, MKE Ankaragücü maçını ise 4-0 kazandı.


Geride kalan 4 maçta 6 puan toplayan sarı-siyahlılar, Galatasaray karşısında puan alarak ligde üst sıralara tırmanmayı planlıyor.


- Kadroda 2 eksik var


BtcTurk Yeni Malatyaspor, Galatasaray karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.


Teknik direktör Sergen Yalçın, Galatasaray'a karşı sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ile Thievy Bifouma'ya görev veremeyecek.


Sergen Yalçın, Gökhan Töre, Galatasaray, Malatya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:15 
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