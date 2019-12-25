Sergen Yalçın gecelerde! Yeni sevgilisiyle...

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, gece hayatına geri döndü.



Başarılı teknik adam, Kuruçeşme'de bir mekandan ayrılırken yeni sevgilisiyle objektiflere yakalandı. Mekan önünde Bilgili ve kızıyla koyu sohbete dalan Yalçın, flaşlar patlayınca oradan uzaklaştı.



Eski futbolcuya sosyetik işadamı Serdar Bilgili ile kızı Lal de eşlik etti. Çapkınlıkları ile bir döneme damga vuran Yalçın, flaşların patlaması ile panikledi. Yalçın, Bilgili ile hızlıca vedalaşıp gizemli kız arkadaşıyla mekana geri kaçtı.



