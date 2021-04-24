Beşiktaş-Kayserispor maçının ardından - Son Dakika

Beşiktaş-Kayserispor maçının ardından

24.04.2021 23:32
Beşiktaş-Kayserispor maçının ardından, System.String[]

Süper Lig'in 37. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, galibiyetle morallerinin düzeldiğini söyledi.

Süper Lig'in 37. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, galibiyetle morallerinin düzeldiğini söyledi.

Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazandıkları için çok olduklarını belirterek, "İki haftadır kazanamıyorduk. Bugün galip gelerek moralimiz yerine gelmiş oldu. Oyuna baktığımızda kazanmak için her şeyi yapan 11 aslan gibi oyuncumuz vardı, çıktılar kazandılar. Formanın hakkını herkes fazlasıyla vermeye çalışıyor. Oyundan ve sonuçtan memnunuz. Oyunculara teşekkür ediyorum. Çok fazla maç trafiği var. Çarşamba günkü maça konsantre olmaya çalışacağız çabuk bir şekilde." diye konuştu.

Maçın hakemi Cüneyt Çakır'ı eleştiren Sergen Yalçın, şunları kaydetti:

"Beşiktaş'ın maçlarında hakemlerin kırmızı kartı yok mu? İkinci sarı karttan atılması gerekenler neden atılmıyor bizim maçlarda. Kararlara bakılsın, yanlış bir şey söylüyorsak özür dileriz. Dördüncü hakem 'İkinci sarı kart, atılması lazım' diyor, Şampiyonlar Ligi'nde UEFA'da maç yöneten Cüneyt hoca atmıyor. Ankaragücü, Kasımpaşa maçlarında yine rakip oyuncular atılmıyor. Buna bir anlam veremedik. Biri çıkıp bunu bize anlatsın. Rakip oyuncular bizim maçlarda neden atılmıyor. Bunu camia olarak TFF ve MHK'ye soruyoruz. Bu sorunun cevabını merak ediyorum ve soruyorum. Algı yapan yorumculara da soruyorum."

"Beşiktaş forması giyenler sahaya çıkıyorsa eksik yok demektir." diyen Yalçın, şöyle devam etti:

"Ankaragücü maçında iki penaltı yedik. Bana göre ikisi de penaltı değildi. İlkinde rakip oyuncu Welinton'a ayağını takıyor düşüyor. İkincisinde pozisyon dışarıda başlıyor. Bu pozisyonlarda VAR'ın devreye girmesi gerekmiyor mu? Bizim aleyhimize olunca her şey devreye giriyor. Cüneyt hoca sürekli yan top çalıyor. UEFA'nın en gözde hakemlerinden biri Cüneyt hoca, nasıl ikinci sarı karttan birini atmazsın oyundan. Halil Umut Meler'i veriyorsunuz penaltı vermiyor, dirsekler ikinci sarı kart değil mi? Faul veriyorsan sarı kartı göstermek zorundasın. Bu kuralı ben koymadım. Federasyonun kuralı. Benim oyuncumu atıyorsun, 50 metreden kalecimi atıyorsun. Bunu nasıl anlayacağız. Kurallar değişiyor mu, birinin bunu anlatması lazım. Bunu bu şekilde çözemeyiz. Bir takıma bu kadar sıkıntı yaşatılmaz. Bıktık bunları yaşamaktan. Konuşmayalım mı ne yapalım. Geleceğimizi mi perişan edelim? Hedefimiz var, rakiplerimiz var, hepsine başarılar diliyorum. Fenerbahçe ile Galatasaray'la bir derdimiz yok. Kartları bizim oyunculara gösteriyorsun rakiplere neden göstermiyorsun? İnceleyin pozisyonları. Bu şekilde devam etmez. Sonra bu konuşmalar yüz kat yukarısına çıkar. Şimdiden söylüyorum."

Şampiyonluk yarışının son haftaya kadar devam edip etmeyeceğine yönelik bir soru üzerine Yalçın, "Yarış son haftaya kadar sürsün bizim için sorun yok. Sahada mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. 7 oyuncumuz yok, kulübede oyuncu kalmadı. O kadar sıkıntı yaşıyoruz. Sürekli her maç aynı şeyi söylemek istemiyorum ama yaşadıklarımızı anlatmak zorundayız. Her maç puan mı kaybedelim, şampiyonluğu mu kaybedelim? Nasıl kendimizi ifade edeceğiz? Buraya gelip neyi anlatalım. Oyunun bir parçası mı olalım." ifadelerini kullandı.

Eksik oyuncularla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sergen Yalçın, "Kim olmazsa olmasın bizim için fark etmez. Kimin olup olmadığı önemli değil. Kimin ne oynadığı, nasıl mücadele ettiği önemli. Bugünkü gibi mücadele ederlerse sorun yok. Welinton, Atiba dönüyor, Larin belli değil. 6-7 oyuncumuz yine olmayacak, problem değil. Bunları bahane olarak anlatmıyorum. Bunlar benim için sorun değil. Maç oynanırken olanlar sorun. Eksik varsa var, ne yapalım yani. Her maç atılması lazım olan adamlar atılmıyor. Enteresan şeyler oluyor. Benim oyuncularım sürekli sarı kart görüyor." diye konuştu.

Yalçın Beşiktaş, Sergen Yalçın, Kayserispor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş-Kayserispor maçının ardından - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Bir açıldı pir açıldı! Gedson Fernandes Antalya maçında tüm istatistikleri altüst etti Bir açıldı pir açıldı! Gedson Fernandes Antalya maçında tüm istatistikleri altüst etti Korku dolu anlar! Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı Korku dolu anlar! Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı İngiliz Kraliyet yazarı Anna Pasternak: Monarşi devrilebilir İngiliz Kraliyet yazarı Anna Pasternak: Monarşi devrilebilir Joe Biden'ın 'soykırım' kararı sonrası Kazım Karabekir'in kızının yürekleri acıtan sözleri akıllara geldi Joe Biden'ın 'soykırım' kararı sonrası Kazım Karabekir'in kızının yürekleri acıtan sözleri akıllara geldi Maçın ilk dakikasında Ljajic'in pozisyonuna penaltı veren Cüneyt Çakır tartışma konusu oldu Maçın ilk dakikasında Ljajic'in pozisyonuna penaltı veren Cüneyt Çakır tartışma konusu oldu Ermenistan, Biden'ın skandal Ermenistan, Biden'ın skandal "soykırım" kararını memnuniyetle karşıladı Bakan Soylu ile Barış Atay sosyal medyada gerildi: Sataşıyorsun sonra ağlıyorsun Bakan Soylu ile Barış Atay sosyal medyada gerildi: Sataşıyorsun sonra ağlıyorsun MEB, öğrencisi derse girmeyen öğretmenin ücretini kesecek MEB, öğrencisi derse girmeyen öğretmenin ücretini kesecek

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Uzmanlar, Biden'ın 'soykırım' kararını yorumladı: ABD son kozunu da harcadı Uzmanlar, Biden'ın 'soykırım' kararını yorumladı: ABD son kozunu da harcadı         
23:31
Fatih Terim: Yine bir final ve Galatasaray finalleri, sonları başarılı geçmeyi hep bilmiştir Fatih Terim: Yine bir final ve Galatasaray finalleri, sonları başarılı geçmeyi hep bilmiştir         
23:12
Sergen Yalçın: Bizim maça gelen hakemler kırmızı kartını yanında getirmiyor galiba Sergen Yalçın: Bizim maça gelen hakemler kırmızı kartını yanında getirmiyor galiba         
22:56
Biden'ın 'soykırım' metninde bir skandal daha! İstanbul'un adını değiştirdi Biden'ın 'soykırım' metninde bir skandal daha! İstanbul'un adını değiştirdi         
22:37
Dekolte giymek onun için daha sancılı! Genç kadının göğüsleri yüzünden işitmediği söz yok Dekolte giymek onun için daha sancılı! Genç kadının göğüsleri yüzünden işitmediği söz yok         
21:37
Azerbaycan'dan Biden'in Azerbaycan'dan Biden'in "soykırım" ifadesine tepki: Tarihi hata         
21:00
Son Dakika! ABD Başkanı Biden'dan tarihi skandal: 1915 olayları için Son Dakika! ABD Başkanı Biden'dan tarihi skandal: 1915 olayları için "soykırım" dedi         
19:00
Yüsra Geyik, Rıza Kocaoğlu ile yeni aşka yelken açtı Yüsra Geyik, Rıza Kocaoğlu ile yeni aşka yelken açtı         
18:12
Fazla kilolarından kurtulan Miray Daner, bir deri bir kemik kaldı Fazla kilolarından kurtulan Miray Daner, bir deri bir kemik kaldı         
15:57
Emine Ün, 9 yıllık eşi Tolga Karakaş ile boşanacaklarını duyurdu Emine Ün, 9 yıllık eşi Tolga Karakaş ile boşanacaklarını duyurdu         
14:39
Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'tan ABD, Çin ve Rusya'ya ağır küfür Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'tan ABD, Çin ve Rusya'ya ağır küfür         
13:05
Oturdukları evin parkelerinin altından servet çıktı! Sayarken yoruldular Oturdukları evin parkelerinin altından servet çıktı! Sayarken yoruldular         
13:04
Gergin görüşmenin detayları! Erdoğan, Türkiye'nin kırmızı çizgisi konusunda Biden'e resti çekti Gergin görüşmenin detayları! Erdoğan, Türkiye'nin kırmızı çizgisi konusunda Biden'e resti çekti         
12:38
Sosyetik isim Kudret Akça, kendisini aldatan 40 yıllık eşine 50 milyon TL'lik boşanma davası açtı Sosyetik isim Kudret Akça, kendisini aldatan 40 yıllık eşine 50 milyon TL'lik boşanma davası açtı         
11:13
Bu illetten kurtuluş yok gibi! Ünlü profesörden koronavirüsü atlatanlara kötü haber Bu illetten kurtuluş yok gibi! Ünlü profesörden koronavirüsü atlatanlara kötü haber         
11:01
Saldırıya uğrayan kadın, kendisine çivili sopayla vurmaya çalışan adamı öldürmekten beter etti Saldırıya uğrayan kadın, kendisine çivili sopayla vurmaya çalışan adamı öldürmekten beter etti         
10:12
Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ın, sevgilisi tanıdık çıktı Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ın, sevgilisi tanıdık çıktı         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2021 23:40:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş-Kayserispor maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei