Sergen Yalçın halı sahada Acun Ilıcalı ile takım arkadaşı oldu, resital sundu

Sergen Yalçın klasını konuşturmaya devam ediyor. Beşiktaş'ın çifte kupalı teknik direktörü, halı saha karşılaşmasında Acun Ilıcalı ile rakiplerine karşı başarılı performans ortaya koydu.

Yalçın, fiziksel olarak futbolculuk günlerinden uzak olsa da üstün tekniğiyle yine dikkatleri çekti. Başarılı hoca, attığı milimetrik paslar ve şık goller ile damgasını vurdu. Yalçın bu anları kişisel sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.