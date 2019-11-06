Sergen Yalçın: "(Halis Özkahya) Hakemin tavır ve davranışlarına şoke olduk"
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Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları maçın hakemi Halis Özkahya ile ilgili, "Bir hakemin amacı oyuncular veya teknik direktörü sahadan atmak değil sahanın içinde tutmak.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 05:50 Kaynak: AA
Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları maçın hakemi Halis Özkahya ile ilgili, "Bir hakemin amacı oyuncular veya teknik direktörü sahadan atmak değil sahanın içinde tutmak. Ben 10. haftayı oynuyorum, 4 UEFA kupası oynadım, hiçbir hakemle böyle bir sorun yaşamadım. Biz hakemin tavır ve davranışlarına şok olduk." dedi.
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