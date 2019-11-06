Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları maçın hakemi Halis Özkahya ile ilgili, "Bir hakemin amacı oyuncular veya teknik direktörü sahadan atmak değil sahanın içinde tutmak. Ben 10. haftayı oynuyorum, 4 UEFA kupası oynadım, hiçbir hakemle böyle bir sorun yaşamadım. Biz hakemin tavır ve davranışlarına şok olduk." dedi.