Son Dakika Haberleri: Sergen Yalçın: "(Halis Özkahya) Hakemin tavır ve davranışlarına şoke olduk"
Son Dakika Spor Sergen Yalçın: '(Halis Özkahya) Hakemin tavır ve davranışlarına şoke olduk'

Sergen Yalçın: "(Halis Özkahya) Hakemin tavır ve davranışlarına şoke olduk"

7 saat önce

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları maçın hakemi Halis Özkahya ile ilgili, "Bir hakemin amacı oyuncular veya teknik direktörü sahadan atmak değil sahanın içinde tutmak.

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları maçın hakemi Halis Özkahya ile ilgili, "Bir hakemin amacı oyuncular veya teknik direktörü sahadan atmak değil sahanın içinde tutmak. Ben 10. haftayı oynuyorum, 4 UEFA kupası oynadım, hiçbir hakemle böyle bir sorun yaşamadım. Biz hakemin tavır ve davranışlarına şok olduk." dedi.

Sergen Yalçın: (Halis Özkahya) Hakemin tavır ve davranışlarına şoke olduk

Yeni Malatyaspor, Halis Özkahya, Sergen Yalçın, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 05:50 Kaynak: AA
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