Sergen Yalçın: Hedefimiz gruptan çıkmak

Ali DANAŞ/ - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Borussia Dortmund ile oynayacakları maç öncesi yaptığı açıklamada, hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu söyledi.Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun ilk haftasında Borussia Dortmund ile oynayacağı maç öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile futbolcu Josef de Souza düzenlenen basın toplantısına katıldı.Futbolun en üst seviyesinde oynayacaklarını kaydeden Sergen Yalçın, "Beşiktaş olarak bu organizasyonun bir parçası olduğumuz için mutlu ve heyecanlıyız. Hedefimiz gruptan çıkmak. Camia olarak bunu yaşamak istiyoruz. Çok zor bir arenada olduğumuzu özellikle belirtmek isterim. İşimiz kolay olmayacak" dedi."SAHADA KAZANMAK İÇİN ELİNDEN GELEN HER ŞEYİ YAPAN BİR OYUNCU GRUBU OLACAK"Takım olarak iyi oynadıklarını düşündüğünü söyleyen Yalçın, "Uyum içinde olduğumuzu, böyle bir organizasyonda mücadele edebileceğimizi düşünüyorum. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. İnşallah oyunlar ve skorlar istediğimiz doğrultuda olur. Bu grubun en düşük bütçeli takımıyız. Bütçe işi bir yere kadar. Saha içi uyum, istek, oyuncuların hırsı, bunlar çok daha önemli şeyler. Tempoyu, mücadeleyi yakalayabilirsek eğer başarılı olacağımızı düşünüyorum. Oyun planları ve oyuncu seçimleri bazen rakibe göre değişebiliyor. Kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Bizim için de test niteliğinde olacak. Oyunun nasıl cereyan edeceğini kestirmek zor. Güçlü ve tempolu takımlara karşı oynayacağız. İzleyenlerin keyif alacağı bir oyun ortaya koymaya çalışacağız. Sahada; mücadele eden, koşan, kazanmak için elinden gelen her şeyi yapan bir oyuncu grubu olacak" ifadelerini kullandı.SAKAT İSİMLER HAKKINDADomagoj Vida, Alex Teixeira ve Umut Meraş dışında eksik olmadığını dile getiren Yalçın, "Vida ile Alex'in sakatlıkları var. Vida'nın sakatlığı uzun sürebilir ama Alex'in sakatlığı uzun sürmez. Umut da bir haftaya kadar takıma dönecek. Onların dışında herhangi bir sakatımız yok. Nsakala iyi durumda. Fiziksel olarak hiçbir sorunu yok. Antrenmanlarda da gayet iyi. Bütün maçları aynı oyuncularla oynayamayız. Bazı oyuncularımızı dinlendirmek durumundayız" diye konuştu."TÜM TÜRKİYE'NİN İZLEMESİNİ ÇOK İSTERİM""Beşiktaş olarak ülkemizi temsil edeceğiz" diyen Yalçın, "Tüm Türkiye'nin maçı izlemesini isterim. Maçın açık kanaldan yayınlanması iyi olur. Alacağımız ülke puanları gelecek adına çok önemli olacak. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın alacağı puanlar da çok önemli. Onlara da başarılar diliyorum" açıklamasını yaptı."ÜLKEMİZE PUANLAR KAZANDIRMAK İSTİYORUZ"Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istediklerini söyleyen Sergen Yalçın, "Maçların nasıl geçeceğini tahmin etmek zor. Bu turnuvada kendi seviyemizi göreceğiz. Bir şeyleri başarmak istiyoruz. Ülkemize puanlar kazandırmak, taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı."YARINKİ MAÇTA EN AZ 115 KM VE ÜSTÜNÜ ZORLAMAK ZORUNDAYIZ""Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçındaki koşu mesafemiz lig için tatmin edici" açıklamasını yapan Yalçın, şunları söyledi: "Yarınki maçta o koşu mesafesi yeterli olmayacak. En az 115 km ve üstünü zorlamak zorundayız. Bu kulvarda başarılı olmamız için ligdeki performansımızın çok üstüne çıkmamız gerekiyor. Oyuncularımız bu durumun farkında.""BU SEZON İYİ BİR KADRO KURDUK"Savunmada Vida'nın yerine oynayabilecek oyuncuları olduğunu kaydeden Yalçın, "Bu sezon iyi bir kadro kurduk. Her bölgede oynayabilecek ekstra oyuncularımız var. Oyuncularımız hazır. Oynamayacak oyuncularımızın yerlerine oynayacak oyuncularımız da hazır" dedi."ÖNCE MAÇLARI OYNAYALIM VE SEVİYEMİZİ GÖRELİM"Sergen Yalçın son olarak hedef koymanın kolay olduğunu belirterek, "Gerçekçi hedefler belirlemeli ve iyi planlamalar yapmalıyız. Yüksek hedefler koyduğumuzda hayal kırıklığı yaşıyoruz. Önce maçları oynayalım ve seviyemizi görelim. Hedef koymak kolay, ondan sonra hedef koyarız" yorumunu yaptı.JOSEF DE SOUZA: ZOR MAÇLAR OLACAKBeşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza ise zor maçlar oynayacaklarını söyledi.Artık oturmuş ve birbirini tanıyan bir takıma sahip olduklarının altını çizen Brezilyalı yıldız, "Bunun üstüne aramıza katılan yetenekli oyuncular var. Şampiyonlar Ligi'nde kendi liglerini şampiyon tamamlamış takımlarla karşılaşacağız. Zor maçlar olacak. Biz de iyi bir takımız. Sahaya kazanmak için çıkacağız. Taraftarımızla yeniden buluşmak çok özeldi. Taraftarlarımız yarın bizimle aynı heyecanı yaşayacak ve bizi besleyecekler. Bundan şüphe duymuyoruz" dedi."MAÇLARDA FAVORİ GÖSTERMEK İMKANSIZ""Maçlarda favori göstermek imkansız" diyen Josef, "Sahada mücadele eden, hep beraber hareket edebilen takımlar maçlarda galibiyete yakın oluyor. Oynayacağımız maçlarda hiçbir takımı favori olarak görmüyorum. İyi mücadele eder ve dayanışma halinde oynarsak tabii ki kazanabiliriz" ifadelerini kullandı."ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TEK HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK"

Kaliteli oyuncularla bir arada olmanın çok iyi hissettirdiğini söyleyen Josef, "Pjanic çok kaliteli ve yetenekli bir oyuncu. Atiba da en az Pjanic kadar iyi bir oyuncu. Kulübün gelişiminde pay sahibi olmaktan mutluluk duyuyorum. Şampiyonlar Ligi'nde tek hedefimiz gruptan çıkmak. Bugüne kadar oynadığımız oyunu devam ettirebilirsek bu mümkün" diyerek sözlerini noktaladı.