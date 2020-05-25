Sergen Yalçın: "Hedeflerimize odaklanma zamanı" - Son Dakika

Sergen Yalçın: "Hedeflerimize odaklanma zamanı"

Beşiktaş Kulübü, 100. yılda yaşanan şampiyonluğun yıldönümü dolayısıyla video yayınladı.

Sergen Yalçın:

Beşiktaş Kulübü, 100. yılda yaşanan şampiyonluğun yıldönümü dolayısıyla video yayınladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın, "Daha güzel anıları hep beraber yaşamak için hedeflerimize odaklanma zamanı" dedi.


Beşiktaş'ın 100. yılında Galatasaray karşısında son dakikada attığı golle şampiyonluğu getiren Sergen Yalçın, şampiyonluğun yıldönümünde taraftarlara seslendi. Beşiktaş Kulübü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda konuşan Teknik Direktör Sergen Yalçın, "17 sene önce bugün, 100. yılımızda muhteşem bir final yaptık. Şimdi daha güzel anları hep beraber yaşamak için hedeflerimize odaklanma zamanı. Büyük Beşiktaş taraftarına sevgiler" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Beşiktaş Spor Kulübü, Sergen Yalçın, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 05:44 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sergen Yalçın: 'Hedeflerimize odaklanma zamanı' - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını açıkladı Hakan Çalhanoğlu takım arkadaşı Ibrahimovic'in Türkiye'de bir takım tuttuğunu itiraf etti Fenerbahçeli Vedat Muriç ikinci kez baba oluyor Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi Galatasaray Belhanda ve Feghouli ile yollarını ayırıyor Beşiktaş'tan olaylı şekilde ayrılan Karius, Hertha Berlin'e transfer oluyor Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Sivassporlu Mert Hakan: Transferden önce şampiyonluğu düşünüyorum Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener: Başakşehir şampiyon olursa Türkiye'ye yazık olur Fenerbahçe'nin kaleci antrenörü Volkan Demirel'in menajeri: Volkan'ın hedefi teknik direktörlük Beşiktaş Dorukhan Toköz ile sözleşme yenilemek istiyor Alex, Fenerbahçe'de göreve başlayan vatandaşı Mehmet Aurelio'yu sosyal medyadan başarılar diledi Fenerbahçe Ülker ve Anadolu Efes'in yer aldığı THY Euroleague'de 2019-20 sezonu iptal edildi Barcelona, Neymar'ı transfer etmek için Dembele'yi takasta kullanacak Fenerbahçe'de tüm koronavirüs testleri negatif çıktı Şov yıldızının ölümünün sır perdesini sosyal medya paylaşımı aralayacak
Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı         
23:42
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı         
23:41
İçişleri Bakanlığı'ndan İçişleri Bakanlığı'ndan "polis zorbalığı" başlıklı habere tepki: Ucuz ve yakışıksız nitelendirme asla kabul edilemez         
23:32
İspanyol bilim insanları: Koronavirüsün klima sistemlerinden yayılma riski son derece düşük İspanyol bilim insanları: Koronavirüsün klima sistemlerinden yayılma riski son derece düşük         
23:15
İstanbul'da sosyal mesafeli yeni döneme hazırlık başladı İstanbul'da sosyal mesafeli yeni döneme hazırlık başladı         
22:38
Fenerbahçe'de tüm koronavirüs testleri negatif çıktı Fenerbahçe'de tüm koronavirüs testleri negatif çıktı         
22:11
Meteoroloji uyardı: 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor Meteoroloji uyardı: 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor         
21:39
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı         
21:34
Ali Babacan, Ali Babacan, "Abdullah Gül siyasete geri dönecek mi?" sorusuna yanıt verdi: Herhalde çok doğru olmaz         
21:23
Ali Babacan'dan Bahçeli'nin Ali Babacan'dan Bahçeli'nin "FETÖ projesi" suçlamasına çok sert cevap: Deli saçması         
21:16
Sağlık çalışanları, toplu ulaşım ve İSPARK'tan 3 ay daha ücretsiz yararlanabilecek Sağlık çalışanları, toplu ulaşım ve İSPARK'tan 3 ay daha ücretsiz yararlanabilecek         
21:07
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu         
20:35
Son Dakika: Türkiye'de 25 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 29 oldu, 987 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 29 oldu, 987 yeni vaka tespit edildi         
20:09
Ankara'da jandarmadan kaçan sürücü kaza yaptı: 1 kişi öldü Ankara'da jandarmadan kaçan sürücü kaza yaptı: 1 kişi öldü         
20:01
Çin, potansiyel korona aşısının klinik deneylerini tamamlayan ilk ülke oldu! Sonuçlar umut verici Çin, potansiyel korona aşısının klinik deneylerini tamamlayan ilk ülke oldu! Sonuçlar umut verici         
19:45
17 yaşındaki Ceren'in katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Yanlışlıkla öldürdüm 17 yaşındaki Ceren'in katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Yanlışlıkla öldürdüm         
19:39
"Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen'den yeni paylaşım         
19:19
Van'da taziye çadırının kurulduğu mahallede koronadan ilk ölüm gerçekleşti Van'da taziye çadırının kurulduğu mahallede koronadan ilk ölüm gerçekleşti         
19:12
Emniyet'ten Emniyet'ten "Polis gençlere orantısız şiddet uyguladı" iddialarına ilişkin açıklama geldi         
19:02
Komşularının yaktığı lambadan rahatsız olan adam, 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladı Komşularının yaktığı lambadan rahatsız olan adam, 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladı         
18:59
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu         
18:58
Yaşlı çiftin, jandarmalarla yaşadığı Yaşlı çiftin, jandarmalarla yaşadığı "harçlık" diyaloğu hem güldürdü hem de duygulandırdı         
18:51
Uzmanlar yanıtladı: Türkiye'de vaka sayısı son günlerde neden binin üstüne çıktı? Uzmanlar yanıtladı: Türkiye'de vaka sayısı son günlerde neden binin üstüne çıktı?         
18:35
Van'da bazı vatandaşlar, hastaneye gitmek için izin alıp akraba ziyaretine gidiyorlar Van'da bazı vatandaşlar, hastaneye gitmek için izin alıp akraba ziyaretine gidiyorlar         
17:41
Böyle evlat olmaz olsun! 61 yaşındaki annesini boğazını keserek öldürdü Böyle evlat olmaz olsun! 61 yaşındaki annesini boğazını keserek öldürdü         
17:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var         
17:27
Girişe kapatılan Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna Girişe kapatılan Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna "sosyal mesafeli" şekilde hazırlanıyor         
17:21
ABD'de 25 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 650 kişi hayatını kaybetti ABD'de 25 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 650 kişi hayatını kaybetti         
17:19
Barcelona, Neymar'ı transfer etmek için Dembele'yi takasta kullanacak Barcelona, Neymar'ı transfer etmek için Dembele'yi takasta kullanacak         
17:17
Denizli'de su kuyusundan çıkan gazdan zehirlenen 6 kişiden 1'i hayatını kaybetti Denizli'de su kuyusundan çıkan gazdan zehirlenen 6 kişiden 1'i hayatını kaybetti         
17:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2020 00:10:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sergen Yalçın: "Hedeflerimize odaklanma zamanı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]