Sergen Yalçın'ı bekleyen Fenerbahçe tehlikesi!

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa deplasmanında 10 kişiyle 2-1 önde olmasına rağmen üstünlüğünü koruyamamış ve uzatma dakikalarında yediği golle sahadan 2-2 eşitlikle ayrılmıştı.



Maçın ardından Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hakem Halis Özkahya'nın yönetimine isyan ederken kırmızı kart görmüştü.



Halis Özkahya'ya oldukça sinirlenen Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin tarafından güçlükle sakinleştirildiği ve Özkahya'ya ağır ifadeler kullandığı, Özkahya'nın da raporuna Yalçın'ın sözlerini yazdığı öğrenildi.



EN AZ 2 MAÇ...



PFDK'ya sevkedilen Yalçın'ın en az 2 maç ceza alması bekleniyor. Tecrübeli teknik adam, bu cezayı alması halinde ise Fenerbahçe maçını kaçıracak.



Yeni Malatyaspor, Göztepe deplasmanının ardından iç sahada Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ancak Sergen Yalçın, 2 maç ceza alması halinde Fenerbahçe maçında takımının başında yer alamayacak...



Sergen Yalçın'ın unutulmaz sözlerini hatırlıyoruz...



