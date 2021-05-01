Sergen Yalçın'ı kızdırmayacaktınız! Geçen hafta dediğinin fazlasını yaptı

Beşiktaş şampiyonluk yolunda en kritik maçlarından biri olan Hatayspor karşılaşmasında adeta tarih yazıyor. Siyah-beyazlılar ortaya koyduğu futbolla Hatay'a nefes aldırmadı. İlk yarıyı 5-0 önde kapatan Kartal'da teknik direktör Sergen Yalçın'ın geçtiğimiz hafta söylediği sözler gerçek oldu.

"GÖRECEĞİZ CUMARTESİ NE OLACAĞINI"

Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor maçından sonra, "Maç bitiyor Hatay'ın hocası kendi maçının mutluluğunu yaşamadan bizim maçla ilgili açıklama yapıyor. Cumartesi şöyle olacakmış da böyle olacakmış da göreceğiz cumartesi ne olacağını. Konuşmayla olmuyor o işler. Göreceğiz ne olacağını" ifadelerini kullanmıştı. Siyah-beyazlı futbolcular sahada hocalarının bu sözlerini gerçekleştirdi ve Hatay'a futbol dersi verdi.