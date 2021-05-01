Sergen Yalçın'ı kızdırmayacaktınız! Geçen hafta dediğinin fazlasını yaptı - Son Dakika

Sergen Yalçın'ı kızdırmayacaktınız! Geçen hafta dediğinin fazlasını yaptı

01.05.2021 21:28
Sergen Yalçın'ı kızdırmayacaktınız! Geçen hafta dediğinin fazlasını yaptı, System.String[]

Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş, Hatayspor'la karşılaşıyor. Maça fırtına gibi başlayan siyah-beyazlılar art arda goller buldu ve ilk yarıyı 5-0 önde kapattı. Sergen Yalçın'ın geçtiğimiz hafta Rize maçından sonra söylediği, "Cumartesi şöyle olacakmış da böyle olacakmış da göreceğiz cumartesi ne olacağını. Konuşmayla olmuyor o işler. Göreceğiz ne olacağını" sözlerini Beşiktaşlı futbolcular sahaya koyduğu futbolla haklı çıkardı.

Beşiktaş şampiyonluk yolunda en kritik maçlarından biri olan Hatayspor karşılaşmasında adeta tarih yazıyor. Siyah-beyazlılar ortaya koyduğu futbolla Hatay'a nefes aldırmadı. İlk yarıyı 5-0 önde kapatan Kartal'da teknik direktör Sergen Yalçın'ın geçtiğimiz hafta söylediği sözler gerçek oldu.

"GÖRECEĞİZ CUMARTESİ NE OLACAĞINI"

Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor maçından sonra, "Maç bitiyor Hatay'ın hocası kendi maçının mutluluğunu yaşamadan bizim maçla ilgili açıklama yapıyor. Cumartesi şöyle olacakmış da böyle olacakmış da göreceğiz cumartesi ne olacağını. Konuşmayla olmuyor o işler. Göreceğiz ne olacağını" ifadelerini kullanmıştı. Siyah-beyazlı futbolcular sahada hocalarının bu sözlerini gerçekleştirdi ve Hatay'a futbol dersi verdi.

Sergen Yalçın'ı kızdırmayacaktınız! Geçen hafta dediğinin fazlasını yaptı

Sergen Yalçın, Hatayspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergen Yalçın'ı kızdırmayacaktınız! Geçen hafta dediğinin fazlasını yaptı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Brezilya'nın Copacabana plajında ceset torbaları sıralandı Brezilya'nın Copacabana plajında ceset torbaları sıralandı Rachid Ghezzal sahanın ortasında hurmayla orucunu açtı Rachid Ghezzal sahanın ortasında hurmayla orucunu açtı Lider Beşiktaş, sahasında Hatayspor'la karşılaşıyor! Canlı anlatım Lider Beşiktaş, sahasında Hatayspor'la karşılaşıyor! Canlı anlatım Sopasını kapan kavgaya koştu, polis öfkeli kalabalığı güçlükle ayırabildi Sopasını kapan kavgaya koştu, polis öfkeli kalabalığı güçlükle ayırabildi Balıkesir'in Adana Demirspor'a attığı gol skandal bir kararla iptal edildi Balıkesir'in Adana Demirspor'a attığı gol skandal bir kararla iptal edildi Sosyal medya bu skeci konuşuyor! Güldür Güldür'den Fahrettin Koca'ya gönderme üstüne gönderme Sosyal medya bu skeci konuşuyor! Güldür Güldür'den Fahrettin Koca'ya gönderme üstüne gönderme Tam kapanmada denizde yüzerken polise yakalanan şahıs, savunmasıyla şaşırttı Tam kapanmada denizde yüzerken polise yakalanan şahıs, savunmasıyla şaşırttı Genç kadını taciz eden yaşlı adamdan pes dedirten savunma: Böyle giyinirsen bakarız Genç kadını taciz eden yaşlı adamdan pes dedirten savunma: Böyle giyinirsen bakarız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, olaylı 1 Mayıs eylemleriyle ilgili konuştu: Sömürüye fırsat vermeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, olaylı 1 Mayıs eylemleriyle ilgili konuştu: Sömürüye fırsat vermeyeceğiz         
21:21
Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması: Tüm planlamaları yaptık Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması: Tüm planlamaları yaptık         
20:53
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım hakkında suç duyurusu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım hakkında suç duyurusu         
20:00
Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 373 kişi vefat etti, 28 bin 817 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 373 kişi vefat etti, 28 bin 817 yeni vaka tespit edildi         
19:28
Muharrem İnce'nin partisinin sloganı, logosu ve kuruluş tarihi netleşti Muharrem İnce'nin partisinin sloganı, logosu ve kuruluş tarihi netleşti         
18:35
Ali Babacan, Hazine Bakanı olduğu günleri anlattı: Benim için 'Fren Ali' diyorlardı Ali Babacan, Hazine Bakanı olduğu günleri anlattı: Benim için 'Fren Ali' diyorlardı         
17:38
Hastaneden taburcu olan Hakan Altun'dan ilk açıklama: Uzun süre dinlenmem gerekecek Hastaneden taburcu olan Hakan Altun'dan ilk açıklama: Uzun süre dinlenmem gerekecek         
16:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs'ta çalışan inşaat işçilerini selamladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs'ta çalışan inşaat işçilerini selamladı         
16:09
Bakan Soylu'nun uyarıları işe yaradı! 'Rus plajı'nda turistler yasağa harfiyen uyuyor Bakan Soylu'nun uyarıları işe yaradı! 'Rus plajı'nda turistler yasağa harfiyen uyuyor         
15:09
Google verilerinde dikkat çeken detay! Milli gururumuz Bayraktar TB2'yi en çok Ermeniler aratmış Google verilerinde dikkat çeken detay! Milli gururumuz Bayraktar TB2'yi en çok Ermeniler aratmış         
14:27
1 Mayıs yürüyüşleri nedeniyle Taksim'e çıkmak isteyen 244 kişi gözaltına alındı 1 Mayıs yürüyüşleri nedeniyle Taksim'e çıkmak isteyen 244 kişi gözaltına alındı         
14:26
Son seçim anketinden sürpriz sonuç! Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki makas kapanıyor Son seçim anketinden sürpriz sonuç! Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki makas kapanıyor         
13:46
16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu 16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu         
13:04
15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor 15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor         
00:28
Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu         
00:03
Köylülerin tesadüfen keşfettiği tarihi mağara, bölgenin kaderini değiştirecek Köylülerin tesadüfen keşfettiği tarihi mağara, bölgenin kaderini değiştirecek         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2021 21:40:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sergen Yalçın'ı kızdırmayacaktınız! Geçen hafta dediğinin fazlasını yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement