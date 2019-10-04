Son Dakika Haberleri: Sergen Yalçın'ı yıkan haber! 4 isim...
Son Dakika Spor Haber

Sergen Yalçın'ı yıkan haber! 4 isim...

39 dakika önce

Yeni Malatyaspor Kulübü, sakat futbolcular Thievy Bifouma, Yiğithan Güveli, Gökhan Töre ve Moryke Fofana'nın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Sergen Yalçın'ı yıkan haber! 4 isim..., System.String[]

Yeni Malatyaspor Kulübü, sakat futbolcular Thievy Bifouma, Yiğithan Güveli, Gökhan Töre ve Moryke Fofana'nın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.


Kulüpten yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü maçında sağ kasık adalesinden sakatlanan futbolcu Thievy Bifouma'nın yapılan fizik muayene ve tetkikleri sonucunda kas içi kanama ve ikinci derece yırtık tespit edilerek tedavisine başlandığı belirtildi.


Fulya Acıbadem Hastanesinde Op. Dr. Berkin Toker tarafından sol diz dış menisküs ameliyatı edilen Yiğithan Güveli'nin ise fizik tedavi ve rehabilitasyon programının devam ettiği aktarılan açıklamada, "Trabzonspor maçında sakatlanan futbolcumuz Gökhan Töre'nin fizik tedavi ve kuvvet çalışmaları devam etmektedir. Aytemiz Alanyaspor maçında sol kasık adalesinden yaralanan futbolcumuz Moryke Fofana'ya da fizyoterapist eşliğinde tempolu koşu ve kuvvet çalışmaları uygulanmaktadır." ifadelerine yer verildi.


Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:56 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gucci'nin tanıtım yüzü olan genç model, görüntüsüyle büyük dikkat çekti
Isaac Promise hayatını kaybetti Beşiktaş'ta Güven Yalçın, oyuna devam edemedi! Gonca Vuslateri, fiziğiyle takipçilerini büyüledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 15:35:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sergen Yalçın'ı yıkan haber! 4 isim...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]