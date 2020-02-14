Sergen Yalçın için kritik viraj! - Son Dakika
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Sergen Yalçın için kritik viraj!

6 saat önce

Teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdıktan sonra Sergen Yalçın'ı takımın başına getiren ve yoluna ikide iki yaparak devam eden Beşiktaş, çok kritik bir viraja giriyor.

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Teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdıktan sonra Sergen Yalçın'ı takımın başına getiren ve yoluna ikide iki yaparak devam eden Beşiktaş, çok kritik bir viraja giriyor.


Siyah-Beyazlılar, bugün şampiyonluk adaylarından Başakşehir'le deplasmanda oynadıktan sonra, haftaya zirvedeki bir diğer rakibi Trabzonspor'u konuk edecek.


Bir sonraki hafta, yine üst sıraların iddialı takımlarından, GalatasarayTürkiye Kupası'nda saf dışı bırakan Aytemiz Alanyaspor deplasmanına çıkacak olan Kartal, Ankaragücü'nü konuk edip, sonrasında Galatasaray ile Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaşacak.


Kartal'ın kaderi belli olacak


İşte bu 5 maçlık kritik viraj, Beşiktaş'ın Süper Lig'deki kaderini büyük ölçüde belirleyecek. Sergen hoca, elindeki tüm oyuncuların bu zorlu periyotta hazır olması için ekibiyle birlikte özel çalışmalar yaptırıyor.


Başarılı antrenör, as veya yedek ayrımı yapmadan antrenmanlarda iyi çalışan her oyuncusuna süre vererek forma adaletini sağlamaya çalışacak. (Fanatik)


Sergen Yalçın, Abdullah Avcı, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:22 
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