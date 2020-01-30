Sergen Yalçın için Park'ta imza töreni düzenlendi (1) - Son Dakika

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Sergen Yalçın için Park'ta imza töreni düzenlendi (1)
6 saat önce
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için Vodafone Park'ta imza töreni düzenlendi. Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 07:38 Kaynak: AA
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