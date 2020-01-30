Sergen Yalçın için Park'ta imza töreni düzenlendi (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sergen Yalçın için Park'ta imza töreni düzenlendi (1) - Son Dakika

Sergen Yalçın için Park'ta imza töreni düzenlendi (1)

6 saat önce

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için Vodafone Park'ta imza töreni düzenlendi.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için Vodafone Park'ta imza töreni düzenlendi.

Sergen Yalçın için Park'ta imza töreni düzenlendi (1)

Vodafone Park, Sergen Yalçın, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 07:38 Kaynak: AA
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Son Dakika

İşte Sergen Yalçın için düzenlenen imza töreninden kareler!
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