Sergen Yalçın ideal 11'i sahaya sürdü - Son Dakika
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Sergen Yalçın ideal 11'i sahaya sürdü

16 dakika önce

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, Gökhan Gönül'ün cezasını tamamlamasıyla ideal 11'ini sahaya sürdü.

Sergen Yalçın ideal 11'i sahaya sürdü, System.String[]

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, Gökhan Gönül'ün cezasını tamamlamasıyla ideal 11'ini sahaya sürdü.


Süper Lig'in 23. haftasında lider Trabzonspor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın ideal 11'i sahaya sürdü. Geçtiğimiz hafta Başakşehir deplasmanında Gökhan Gönül'ün cezalı olması nedeniyle sağ bekte Lens'i oynatan ve sağ açıkta Diaby'yi sahaya süren Yalçın, Gökhan'ın cezasını tamamlamasıyla birlikte ideal 11'ine geri döndü. Soğuk algınlığı nedeniyle hafta başından bu yana serum yiyen Adem Ljajic'i maç kadrosuna dahil etmeyen Sergen Yalçın, sağ bekte Gökhan Gönül'ü sahaya sürerken, sağ açıkta ise Jeremain Lens'e şans tanıdı. Diaby ise yedek kaldı. Beşiktaş'ın Trabzonspor karşısındaki 11'i şu şekilde:


Karius - Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin - Elneny, Lens, Atiba, Boateng, N'Koudou - Burak Yılmaz. - İSTANBUL

Sergen Yalçın, Gökhan Gönül, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 07:26 Kaynak: İHA
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