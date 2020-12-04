Kasımpaşa maçının ardından

Sergen Yalçın: İkinci yarı müthiş oynadık

"Puan olarak hesaplarımızın 3 puan altındayız"

Fuat Çapa: Kırmızı kart doğru değildi

Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - Beşiktaş, Süper Lig'in 11'inci haftasında Kasımpaşa'yı 3-0 yendi. Karşılaşma sonrası iki takım teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa karşısında özellikle ikinci yarıda oynadıkları oyunu 'müthiş' olarak nitelendirdi. Şampiyonluk hakkında konuşmak için çok erken olduğunu söyleyen Yalçın, puan olarak hesaplamalarının 3 puan altında olduklarını belirtti. Kasımpaşa'nın teknik direktörü Fuat Çapa ise ilk yarıda istediklerin yapmalarına rağmen, son dakikada yedikleri golün planlarını bozduğunu ve ikinci yarıda 10 kişi kalmalarının mağlubiyette etkili olduğunu ifade etti.Sergen Yalçın, 3-0 kazandıkları Kasımpaşa maçı sonrası yaptığı açıklamada, "3 puanı almak çok önemliydi. 2 ağır maç oynadık. Bu maçta oyuncularda konsantrasyon sorunu olur mu diye endişelerimiz vardı. Bu nedenle son 2 gün oyunculara konsantrasyonla ilgili baskı yaptık. Bu sonuçlar sezon içinde sıkıntı oluşturabiliyor. İlk bölümde konsantrasyon bozukluğu öne çıktı ve basit pas hataları yaptık. İlk yarının sonunda attığımız gol oyunu rahatlattı. İkinci yarı için aynı şeyi söyleyemeyeceğim, ikinci yarıda müthiş oynadık. Sonradan giren oyuncuların katkısı önemliydi. Geçen hafta da böyle oldu. Oğuzhan oyuna girdikten sonra ciddi bir oyun oynadı. Skordan ve oyundan memnunuz. 3 zor maç oynadık. Dinlenmemiz gerekiyor. Sakat oyuncuların bir an önce dönmesini bekliyoruz. Herkes dönerse geniş bir kadromuz olacak. Vida döndü. Geç gelen oyuncular var. Bazı oyuncuların yerlerini değiştiriyoruz, bu da şunu gösteriyor, bizim takımımızda 11'de kullanabileceğimiz çok oyuncumuz var. Kadrodaki herkes 11'de başlayacak seviyede. Hepsine teşekkür ediyorum ve inşallah bundan sonra da aynı şekilde devam eder" diye konuştu."3 MAÇTIR ZOR MAÇLARI KAZANIYORUZ"Deneyimli teknik adam, son dönemde zor maçları kazandıklarını belirterek, "Bizi hataya zorlayıp gol bulma çabasında oluyordu takımlar. Bu bütün büyük takımlar için geçerli. Bu kilidi açma konusuna gelince, bazen açabiliyorsunuz, bazen açamayabiliyorsunuz. Bazen işler istediğiniz gibi gitmeyebilir, bazen de iyi gider. Kazanılan maçın mutluluğunu hiçbir şey ifade edemez. 3 maçtır zor maçları kazanıyoruz ve bu mutluluğu da oyuncularımızla beraber yaşamak istiyoruz. Takımda çok iyi bir ortam var. Oyuncularımız çok iyi anlaşıyorlar, çok iyi antrenmanlar yapıyoruz. Herkes takımın kazanması için iyi niyetle mücadele ediyor. Lig uzun bir maraton ve şu anda yorum yapmak zor. 3 maçlık periyotlar gelecek. Bazen 7-8 oyuncu olmayabiliyor. 15 gün antrenman yapmıyor oyuncu ve sonra sahaya çıkıyor. Bu problemi herkes yaşıyor, biz maçlarımızı kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı."PUAN OLARAK HESAPLARIMIZIN 3 PUAN ALTINDAYIZ"Bireysel performansların yükseldiğini vurgulayan Yalçın, "Çok istiyorlar ve arzuluyorlar, iyi niyetliler. Hepsi karakterli oyuncular. Oyunumuz oturmaya başlıyor. Bireysel performanslar yukarıya çıkıyor. Geçen hafta oynayan Larin, Josef yoktu. Adem dönecek, Gökhan dönecek. Oyunculara teşekkür ediyorum. Şu anda kendi yaptığımız hesaptan 3 puan gerideyiz. 10 maçlık periyotta ortalamanın altındayız. 1-2 maç daha kazanırsak denkleştiririz. Bu maçları kazanmamız, bundan önceki kayıplarımızı telafi etti" ifadelerini kullandı.Sözleşmesiyle ilgili ile Sergen Yalçın, "Bunu sonraya bırakalım. Şu anda şampiyonluk konuşmak için de çok erken. Çok fazla maç var. Şubat, mart gibi konuşulabilir ama şu anda erken Sadece önümüzdeki maçlara odaklanıyoruz. Tek düşüncemiz bu" dedi.ÇAPA: KIRMIZI KART DOĞRU DEĞİLDİKasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa ise şunları söyledi:

"Son 2 maçta özellikle baskıyı çok iyi yapıp, geçiş oyununu çok iyi oynuyorlardı. Bunu kırmaya çalıştık. Çarşamba günü yaşanan durumdan dolayı kafamızdaki kadroyu oynatamadık. Yusuf ve Koita hazır olmamalarına karşın oynamak durumunda kaldılar. Savunmadaki düzenimizi zorunlu olarak değiştirdik. İlk 10 dakika çok tedirgin oynadık ama sonrasında oyun istediğimiz şekle döndü. Varga'nın sakatlanması, değişiklik yapma zorunluluğu getirdi bize. İlk yarının son dakikasında yediğimiz gol bize pahalıya mal oldu. Top bizdeyken kaptırdık ve Beşiktaş çabuk çıkıp golü buldu ve devre arasında yapacağımız hamleleri zora soktu bu gol. İkinci yarıda orta sahayla stoper arasındaki aralığı iyi değerlendirmek istedik. Ama Hadergjonaj'ın gördüğü kırmızı kart bizi oyundan düşürdü. Görüntülere biraz önce baktım, VAR hakeminin çağırmaması gerçekten üzücü. Tekrar izlediklerinde bu kararın doğru olmadığını göreceklerdir. Bundan sonraki süreç bizim için zor oldu. Bazı arkadaşların fiziksel olarak hazır olmaması, Beşiktaş'ın işini kolaylaştırdı. 3-1'i yakalayacak bir pozisyonumuz oldu ancak bunu da değerlendiremedik. Beşiktaş'ı tebrik ederim. Biz artık önümüzdeki maça bakıyoruz. Birkaç arkadaşımız dönecek. Başka bir fire vermezsek, geçtiğimiz sezonki seviyemizi yakalayacağız diye düşünüyorum."