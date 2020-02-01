Sergen Yalçın ile Beşiktaş ilk maçtan galibiyetle ayrıldı

56. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Gökhan Gönül ile paslaşan Caner Erkin 'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topu kornere çeldi.

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