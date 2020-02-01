Sergen Yalçın ile Beşiktaş ilk maçtan galibiyetle ayrıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Sergen Yalçın ile Beşiktaş ilk maçtan galibiyetle ayrıldı - Son Dakika Dünya

Sergen Yalçın ile Beşiktaş ilk maçtan galibiyetle ayrıldı

6 saat önce

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi.

Sergen Yalçın ile Beşiktaş ilk maçtan galibiyetle ayrıldı, System.String[]

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi.


56. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Gökhan Gönül ile paslaşan Caner Erkin'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topu kornere çeldi.

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Çaykur Rizespor, Caner Erkin, Beşiktaş, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 07:37 
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