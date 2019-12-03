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Sergen Yalçın'ın cezası sona eriyor

7 saat önce

Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın'ın 3 maçlık cezası sona erdi.

Sergen Yalçın'ın cezası sona eriyor, System.String[]

Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın'ın 3 maçlık cezası sona erdi. Ligde en son 13. haftadaki Gençlerbirliği maçını cezası nedeniyle tribünden izleyen Yalçın, kupadaki Keçiörengücü maçıyla birlikte cezasını tamamlayacak.

Tecrübeli çalıştırıcı ligin 10.haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmada hakem Halis Özkahya tarafından kırmızı kartla sahadan atılmıştı. TFF aldığı kararla Teknik Direktör Sergen Yalçın'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etmişti. 4 maç ceza verilen Yalçın, Tahkim'e başvurmuş cezasını 3 maça düşürmüştü. Göztepe, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği maçlarında takımıyla sahada olamayan Yalçın bu maçları tribünden takip etmişti. Keçiörengücü maçıyla birlikte cezasını tamamlayan Sergen Yalçın soyunma odasına girebilecek, basın toplantısına katılabilecek. Sergen Yalçın'lı Yeni Malatyaspor ligde çıktığı 13 maçtan 20 puan topladı.

(Mehmet Türel/İHA)

Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:00 Kaynak: İHA
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