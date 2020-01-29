Sergen Yalçın'ın ekibi belli oldu!

Spor Arena - İsmail ER | Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ ve Erdal Torunoğulları ile birlikte Ümraniye'ye geldi.
47 yaşındaki başarılı teknik adam, yeni takımıyla birlikte ilk idmanına çıktı.
Siyah beyazlı ekip, Sergen Yalçın ile imzalanan 1.5 yıllık sözleşmeyi TFF Lisans Kurulu'na iletti.
KAP açıklamasının gün içerisinde yapılması bekleniyor.
İşte Sergen Yalçın'ın teknik ekibi;
Murat Şahin (Yardımcı antrenör)
Çağdaş Atan (Yardımcı antrenör)
Ozan Köprülü (Yardımcı antrenör)
Levent Açıl (Kaleci antrenörü)
Stefano Morrone (Kondisyoner)
Murat Kaymaz (Analizci)
Gürsoy Yalçın (Scout)
Serdar Topraktepe (Scout)