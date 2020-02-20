Sergen Yalçın'ın 'Fırtına' planı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Sergen Yalçın'ın 'Fırtına' planı! - Son Dakika Spor

Sergen Yalçın'ın 'Fırtına' planı!

6 saat önce

İsmail ER - Bir yanda 1 maçı eksik olsa da 6'da 6 yapan, Trabzonspor diğer yanda zirve yarışında iddiasını sürdürebilmesi için mutlaka kazanması gereken Beşiktaş. Sergen Yalçın ile ilk 2 maçını kazanan Kartal'da çiçeği burnunda teknik adamın yarattığı rüzgar Başakşehir yenilgisiyle kesildi.

Sergen Yalçın'ın 'Fırtına' planı!, System.String[]

İsmail ER - Bir yanda 1 maçı eksik olsa da 6'da 6 yapan, Trabzonspor diğer yanda zirve yarışında iddiasını sürdürebilmesi için mutlaka kazanması gereken Beşiktaş. Sergen Yalçın ile ilk 2 maçını kazanan Kartal'da çiçeği burnunda teknik adamın yarattığı rüzgar Başakşehir yenilgisiyle kesildi. Sergen Yalçın şimdi zorlu fikstürdeki en güçlü rakiplerinden biri olan Fırtına'yı Vodafone Park'ta devirip zirveye biraz daha yaklaşmanın ve yeniden rüzgarı arkasına almanın planlarını yapıyor.


'Başakşehir'i unutun, Trabzon'a odaklanalım'


BAŞAKŞEHİR yenilgisi sonrası analize başlayan Sergen Yalçın, Trabzon'un serisini sonlandırmak için planını da hazırladı.


Yalçın hafta boyu hem taktik hem de mental olarak takımı bu zorlu maça hazırlıyor. 47 yaşındaki çalıştırıcı, ligin en çok gol atan takımı olan rakibin özellikle koşan, savaşan bir oyuncu grubuna sahip olduğunu ve en etkili bölgesinin orta saha olduğunu anlatıyor.


Trabzon maçı öncesi Ljajic hastalandı


BEŞİKTAŞLI Adem Ljajic, yüksek ateş ve bademcik enfeksiyonu sebebiyle antrenmanlara katılamıyor. Hastalığı sebebiyle serum tedavisi gören Ljajic'in Trabzonspor maçının kadrosunda olup olmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.Performansıyla eleştirilen tecrübeli oyuncunun kadroda olsa bile yedek kulübesinde mücadeleye başlaması bekleniyor.



Sergen Yalçın, Trabzonspor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:51 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'a 3 Premier Lig ekibi talip
Trabzonspor'un gol güvencesi Alexander Sörloth Akşener, futbolda siyaset tartışmaları hakkında konuştu: Trabzonlular benim demek istediğimi çok iyi anladı Mustafa Cengiz derbi sorusuna Fetih Suresi ile yanıt verdi

Son Dakika Haberleri
15:41 Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan bakın nereye gidiyor
15:03 Palalı saldırgan Sabri Çelebi ile sevgili olan Ebru Polat'tan ilginç çıkış: Kimsenin hatası diğerini ilgilendirmez
15:47 Antalya'da dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir, Diyarbakır'da defnedildi
14:36 Sanatçı Edis'i sevindiren karar
14:28 CHP'li Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Hekimoğlu dizisindeki yatak sahnesine TBMM'de tepki gösterdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 16:29:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sergen Yalçın'ın 'Fırtına' planı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]