Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak

Sergen Yalçın'la yeni mukavele konusunda bir adım atılmaması, taraftarların endişelenmesine neden oldu. Siyah-Beyazlı taraftarlar, Sergen Yalçın'ı şu anda el üstünde tutuyor. Yalçın yerine kesinlikle başka bir hoca düşünülmüyor. Ahmet Nur Çebi ve yönetimi de hoca ile devam etmek istiyor ancak sezon başında yaşananlar, soğuk rüzgarların esmesini sağlıyor.

"ARKAMIZDAN GÖRÜŞTÜLER"

Sergen Yalçın A Spor'a verdiği röportajda, "İşler kötü giderken arkamızdan başkalarıyla görüştüler" ifadelerini kullanmıştı. Yalçın'ın bu söylemi, yönetimle arasındaki krizi de doğrulamış oldu. Beşiktaş'ın, sezon başında Bilic ve Rıza Çalımbay'a teklif götürdüğü öğrenildi. Ancak takım toparlanınca Yalçın'ın da yeri sağlamlaştı. Çifte kupa da hocanın adeta teminatı oldu. Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın ile sözleşme imzalayamazsa, asıl sorunu taraftarıyla yaşayacak.

HER İHTİMALE KARŞI BEKLETİLİYOR

Yönetim, düşük bir ihtimal de olsa Sergen Yalçın'ı ikna edemezse Rıza Çalımbay ve Bilic alternatiflerini de değerlendiriyor. Yalçın ve ekibinin olası ayrılığı halinde Çalımbay veya Bilic gelecek.