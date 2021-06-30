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Sergen Yalçın'ın "Teixeira olmazsa Gedson gelsin" talebi ortalığı karıştıracak - Son Dakika

Sergen Yalçın'ın "Teixeira olmazsa Gedson gelsin" talebi ortalığı karıştıracak

30.06.2021 13:19

Beşiktaş'ın transfer listesinin başında bulunan Brezilyalı 10 numara Alex Teixeira'nın siyah-beyazlılardan yıllık 3 milyon Euro maaş ile beraber imza parası istemesi transferi zora soktu. Yönetimle bu transferi görüşen teknik adam Sergen Yalçın ise "Teixeira olmazsa Gedson Fernandes'i isterim" dedi. Galatasaray'ın tekrar kadroya katmayı planladığı Portekizli yıldız için Beşiktaş'ın da devreye girmesiyle birlikte iki kulüp arasında gerilim artacak.

Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta listenin başında Brezilyalı yıldız Alex Teixeira yer alıyor. Son yapılan temaslarda Brezilyalı yıldızın yıllık 3 milyon Euro maaş ile birlikte imza parası talep etmesi siyah-beyazlıları çıkmaza soktu. Teknik Direktör Sergen Yalçın ve yöneticiler önceki gün transfer gelişmeleri nedeniyle bir görüşme gerçekleştirdi. Yalçın, "Teixeira olmazsa Gedson Fernandes'i isterim" talebinde bulundu. Sözcü'nün haberine göre yönetim, alternatif olarak Portekizli futbolcuyu belirledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın 'Teixeira olmazsa Gedson gelsin' talebi ortalığı karıştıracak

GALATASARAY DEVREDE

Sezonun ikinci devresini Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Gedson'un adı, Portekiz basınında yeniden Galatasaray ile anılıyor. Beşiktaş, Teixeira'yla maaş konusunda pazarlıklarını sonuna kadar sürdürüp olumlu bir yanıt almak için uğraşacak. Sambacı, yüksek maliyetinde ısrarcı olursa Gedson'u kiralamak için Benficalı yöneticilerle masaya oturulacak. Bu arada Josef de Souza'nın, birlikte tatil yaptığı Teixeira'nın 'Kartal pozu' fotoğrafını paylaşması taraftarları heyecanlandırdı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın 'Teixeira olmazsa Gedson gelsin' talebi ortalığı karıştıracak

ÇEBİ ÖDEDİ KRİZ BİTTİ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübü UEFA nezdinde önemli bir cezadan kurtardı. Sezon içinde 100 milyon TL'ye yakın futbolcu alacakları ve dış borçları cebinden karşılayan Çebi'nin UEFA'ya dün 2.8 milyon Euro'luk ödeme yaptığı öğrenildi. UEFA, siyah-beyazlı kulübün geçmiş borçları nedeniyle Avrupa gelirlerinin yüzde 15'ine el konulacağını bildirmişti. Ahmet Nur Çebi'nin bu hamlesinin ardından UEFA krizi çok büyümeden sona erdi.

Sergen Yalçın'ın Teixeira olmazsa Gedson gelsin talebi ortalığı karıştıracak

Gedson Fernandes, Sergen Yalçın, Beşiktaş, Euro, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergen Yalçın'ın 'Teixeira olmazsa Gedson gelsin' talebi ortalığı karıştıracak - Son Dakika Spor


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