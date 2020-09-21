Sergen Yalçın'ın test sonucu negatife döndü

Beşiktaş Kulübü, Trabzonspor maçı öncesi yapılan rutin Covid-19 testinde pozitif bulgulara rastlanan teknik direktör Sergen Yalçın'da, son yapılan kontrol PCR ve klinik tarama testlerinin ardından negatif sonuç saptandığını açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımıza Trabzonspor müsabakası öncesi uygulanan rutin tarama testlerinde pozitif PCR sonucuna rastlanan Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'ın ilgili protokoller uyarınca gerçekleştirilen kontrol PCR ve klinik tarama testlerinde negatif sonuç saptanmıştır" denildi.