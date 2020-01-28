Sergen Yalçın'ın unutulmaz sözleri! - Son Dakika
Son Dakika Spor Sergen Yalçın'ın unutulmaz sözleri! - Son Dakika Spor

Sergen Yalçın'ın unutulmaz sözleri!

6 saat önce

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü renkli karakteri ve uzun süre unutulmayacak sözleriyle futbolseverlerin hafızasında ayrı bir yere sahip.Bir dönemin efsane futbolcusu ve şimdilerin gözde teknik direktörü Sergen Yalçın'ın birbirinden komik unutulmaz sözlerini izliyoruz.

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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü renkli karakteri ve uzun süre unutulmayacak sözleriyle futbolseverlerin hafızasında ayrı bir yere sahip.


Bir dönemin efsane futbolcusu ve şimdilerin gözde teknik direktörü Sergen Yalçın'ın birbirinden komik unutulmaz sözlerini izliyoruz.


Sergen Yalçın, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 07:43 
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