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Sergen Yalçın'ın unutulmaz sözleri!
6 saat önce
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü renkli karakteri ve uzun süre unutulmayacak sözleriyle futbolseverlerin hafızasında ayrı bir yere sahip.Bir dönemin efsane futbolcusu ve şimdilerin gözde teknik direktörü Sergen Yalçın'ın birbirinden komik unutulmaz sözlerini izliyoruz.
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü renkli karakteri ve uzun süre unutulmayacak sözleriyle futbolseverlerin hafızasında ayrı bir yere sahip.
Bir dönemin efsane futbolcusu ve şimdilerin gözde teknik direktörü Sergen Yalçın'ın birbirinden komik unutulmaz sözlerini izliyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 07:43
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